隨著庫明加（Jonathan Kuminga）正式具備交易資格的日期（1月15日）進入最後24小時倒數，金州勇士隊的交易流言已達到沸點。根據美媒《Bleacher Report》資深記者賓庫斯（Eric Pincus）報導，勇士正密切關注曼菲斯灰熊隊的核心前鋒傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.），這名剛簽下總額2.4億美元（約合新台幣70億元）巨額合約的防守悍將，極可能成為勇士本季補強的最強目標。

灰熊面臨重建　傑倫傑克森恐成下一個交易籌碼

曼菲斯灰熊近期動盪不安，隨著莫蘭特（Ja Morant）未來的去向充滿不確定性，聯盟內部普遍認為灰熊正走向重建之路。現年26歲、曾獲選2023年年度最佳防守球員（DPOY）的傑倫傑克森，被指可能不願參與漫長的重建過程，因而成為各隊爭相詢問的對象。

傑倫傑克森本季場均繳出18.5分、外線命中率36.1%的成績。其戰術價值在於具備頂級護框能力與外線射程，能為柯瑞（Stephen Curry）拉開空間，並緩解格林（Draymond Green）在內線的防守壓力。不過，他去年剛簽下的5年2.4億美元頂薪合約，對勇士制服組而言將是巨大的薪資挑戰。

▲傑克森（Jaren Jackson Jr.）曾公開力挺莫蘭特，稱呼他永遠是兄弟，如今傑克森自己也恐被送走。（圖／美聯社／達志影像）
庫明加交易窗口開啟　湖人半路殺出

與此同時，關於庫明加的去留也即將水落石出。自1月15日起，庫明加將解除交易限制，勇士預計會迅速將其擺上檯面。除了先前傳出的國王與鵜鶘外，NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，洛杉磯湖人也已重回競爭行列。

湖人持續在市場搜尋具備體能與防守尺寸的側翼，庫明加正是其名單上的重點目標。然而，由於勇士要價甚高，且庫明加近期在總教練科爾（Steve Kerr）調度下多從板凳出發，價值略有起伏。外界評估，湖人可能需要透過三方交易才具備成案的可能性。

勇士決心最後一搏　目標柯瑞第五冠

對於勇士球團而言，無論是追求灰熊的傑倫傑克森，還是傳聞中的墨菲（Trey Murphy）或波特（Michael Porter Jr.），最終目標皆是為了在柯瑞職業生涯的黃昏時期，再打造一支具備爭冠實力的陣容。

外界預期，若要達成傑倫傑克森等級的交易，勇士恐需送出包含庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）以及數個未來首輪選秀權。儘管代價慘烈，但在勇士不願交易格林與巴特勒（Jimmy Butler）的前提下，這或許是他們能為柯瑞尋得的最強援軍。

▲根據外媒報導，勇士已下定決心送走自上月18日就未出賽至今的庫明加（Jonathan Kuminga），且下定決心在2月5日交易截止日前，都不會再讓他上場，且為了促進交易動機與薪資平衡規定，勇士可能得被迫送走穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）其中一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲外界預期，若要達成傑倫傑克森等級的交易，勇士恐需送出包含庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）以及數個未來首輪選秀權。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：heavy.com

