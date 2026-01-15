洛杉磯快艇隊15日於主場以119：105輕取華盛頓巫師，豪取近期四連勝。陣中當家球星雷納德（Kawhi Leonard）雖然因腳踝傷勢受到上場時間限制，仍以高效表現砍下33分。賽後被問及外界盛傳的「季後賽雷納德」模式是否已提前開啟時，這位兩屆總決賽MVP再次展現其冷面笑匠本色，淡然回應：「我不認識他。」
雷納德進入戰神模式 末節獨拿11分定勝負
本場比賽雷納德出戰30分鐘，22投9中，其中三分球11投7中、罰球8投8中，繳出33分3籃板4助攻4抄截的全能數據。特別是在第四節初，他個人連拿11分，並在比賽剩餘6分14秒時投進關鍵三分球，幫助快艇建立110：95的領先優勢，徹底擊垮巫師的反撲氣焰。
對頭銜嗤之以鼻 雷納德：我就是我
面對媒體提問：「大家都在說，現在是季後賽模式的科懷，你同意嗎？」雷納德冷淡地表示：「我不知道，我都不知道那是啥。這些名字和頭銜都是你們自己編的，無論在哪一場比賽中，我就是我。」這番充滿個人風格的發言，也再次證明他只專注於球場表現，而非外界賦予的標籤。
快艇克服傷兵問題 近況火燙直衝西區前列
快艇此役是在缺少先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）與先發前鋒柯林斯（John Collins）的情況下取勝。除了雷納德外，哈登（James Harden）也貢獻22分，新秀尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）則有16分進帳。快艇自12月20日以來繳出11勝2負的驚人戰績，成功擺脫開季6勝21負的低潮。
巫師內憂外患 狀元郎薩爾遭驅逐出場
巫師方面則遭遇四連敗，新秀喬治（Kyshawn George）攻下全隊最高23分，但中鋒薩爾（Alex Sarr）在第二節終了前因領到兩次技術犯規遭驅逐出場，讓戰力本就吃緊的巫師雪上加霜。新加盟的明星後衛崔楊（Trae Young）則預計要到全明星賽後才能迎來首秀。
快艇隊在結束主場戰役後，即將展開客場四連戰。以目前的火燙狀態與雷納德的穩定輸出，全聯盟正密切關注這支「洛杉磯航母」能在西區掀起多大的浪潮。
消息來源：YAHOO體育
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽雷納德出戰30分鐘，22投9中，其中三分球11投7中、罰球8投8中，繳出33分3籃板4助攻4抄截的全能數據。特別是在第四節初，他個人連拿11分，並在比賽剩餘6分14秒時投進關鍵三分球，幫助快艇建立110：95的領先優勢，徹底擊垮巫師的反撲氣焰。
對頭銜嗤之以鼻 雷納德：我就是我
面對媒體提問：「大家都在說，現在是季後賽模式的科懷，你同意嗎？」雷納德冷淡地表示：「我不知道，我都不知道那是啥。這些名字和頭銜都是你們自己編的，無論在哪一場比賽中，我就是我。」這番充滿個人風格的發言，也再次證明他只專注於球場表現，而非外界賦予的標籤。
快艇克服傷兵問題 近況火燙直衝西區前列
快艇此役是在缺少先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）與先發前鋒柯林斯（John Collins）的情況下取勝。除了雷納德外，哈登（James Harden）也貢獻22分，新秀尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser）則有16分進帳。快艇自12月20日以來繳出11勝2負的驚人戰績，成功擺脫開季6勝21負的低潮。
巫師內憂外患 狀元郎薩爾遭驅逐出場
巫師方面則遭遇四連敗，新秀喬治（Kyshawn George）攻下全隊最高23分，但中鋒薩爾（Alex Sarr）在第二節終了前因領到兩次技術犯規遭驅逐出場，讓戰力本就吃緊的巫師雪上加霜。新加盟的明星後衛崔楊（Trae Young）則預計要到全明星賽後才能迎來首秀。
快艇隊在結束主場戰役後，即將展開客場四連戰。以目前的火燙狀態與雷納德的穩定輸出，全聯盟正密切關注這支「洛杉磯航母」能在西區掀起多大的浪潮。