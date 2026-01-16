我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉書宏（右）用貼圖擋住新歡的臉，經紀人則證實她確實是劉書宏相處中的對象。（圖／劉書宏IG@kingkevinliu）

▲吳奇隆（左）重返母校輔大領傑出校友獎，與校長藍易振（右）共同合照。（圖／翻攝自藍易振Threads＠yclan168）

▲Jennie日前才來台參加南韓金唱片頒獎典禮。（圖／記者葉政勳攝）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（16）日的娛樂新聞重點搶先看，男星劉書宏日前幫媽媽慶生時，緊摟一名長髮女子拍照，前女友茵聲留言：「哎喲」，經紀人則證實該女子確實是劉書宏的新對象。55歲男星吳奇隆昨日現身輔大，領傑出校友獎。韓國天團BLACKPINK成員Jennie今日迎來30歲生日，台灣一名金主為寵愛女，特地砸245萬在雙北買廣告牆為她應援。出道近20年的演員劉書宏，近日分享為母親慶生的感性貼文，合照中他親密摟著一名女子，並用貼圖遮臉，神祕互動引發熱議，連前女友茵聲也驚訝留言：「哎喲」。對此，經紀人證實該女子為劉書宏相處中的「圈外對象」，誇讚對方優秀，但為了保護其隱私，對於是否已正式交往則未把話說死，呼籲外界給予兩人發展空間。55歲男星吳奇隆昨日現身台灣，重返母校輔仁大學，獲頒「傑出校友獎」。校長藍易振分享合照並盛讚吳奇隆當年就讀體育系時完全沒有明星架子，不僅課業表現亮眼，待人更十分自然。校方指出，吳奇隆身為跆拳道選手的背景，磨練出「吃苦當吃補」的韌性，成為他在演藝圈轉型成功的底氣，堪稱輔仁精神的典範，盼能藉此故事激勵學弟妹勇於追夢。韓國天團BLACKPINK成員Jennie今日迎來30歲生日，台灣出現「寵女無極限」的驚人應援！印象廣告董事長吳秉翔為圓女兒追星夢，斥資245萬元台幣，霸氣包下松山機場、西門町、101世貿等10處黃金地段電視牆。除了全天輪播應援影片，更特別選在Jennie 生日當天的1點16分起，短暫清空其他所有廣告，實施15分鐘的「霸屏」應援，創下雙北捷運沿線同步幫慶生的超狂紀錄。