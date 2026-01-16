我是廣告 請繼續往下閱讀

華盛頓巫師隊今（16）日正式宣布，陣中21歲的前鋒惠特莫（Cam Whitmore）因右肩出現血栓（深層靜脈栓塞），確定將缺席2025-26賽季剩餘的所有比賽。這對正處於重建期的巫師隊無疑是一大打擊，球團也已趕在截止日前向聯盟申請「傷病球員特例」（DPE）。根據巫師隊發布的公告，惠特莫是在12月23日被診斷出患有上肢深層靜脈栓塞。經過醫療團隊評估，他已於今日正式展開復健程序。儘管病況導致賽季報銷，但目前並無跡象顯示此傷病會威脅其職業生涯。事實上，聯盟中如溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、英格蘭（Brandon Ingram）及湯普森（Ausar Thompson）等球員，過去都曾有過從血栓診斷中康復並重返賽場的先例。惠特莫在2023年選秀會前曾被看好具備前5順位的身價，但最終因健康疑慮掉至第20順位才被休士頓火箭隊選中。在火箭效力的兩個賽季中，他展現了不俗的得分效率，場均在17.4分鐘內可貢獻10.8分。2025年休賽期，火箭隊將他交易至巫師換取兩枚次輪選秀權。在本季代表巫師出戰的前21場比賽中，他場均拿下9.2分，投籃命中率為45.6%。正當他試圖在華盛頓站穩腳跟時，卻不幸遭遇血栓問題。根據《HoopsHype》記者斯考托（Michael Scotto）報導，巫師隊已向聯盟申請價值約1769880美元（約為其年薪一半）的傷病球員特例。1月15日正是NBA球隊申請此特例的最後期限。雖然巫師隊目前的正式名單尚有空缺，可以簽下自由球員，但若使用DPE簽下的合約僅能涵蓋本賽季剩餘時間。巫師制服組將利用這筆特例尋求短期的戰力補強，以填補惠特莫缺陣後的側翼空缺。