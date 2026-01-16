我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁靜茹日前將微博關閉，引起外界討論。（圖／微博＠君君的旅行日記）

▲梁靜茹的小紅書目前正常更新，日前她才低調去看張棟樑高雄演唱會。（圖／梁靜茹 FishLeong小紅書）

47歲情歌天后梁靜茹因不滿微博粉絲對她身材的批評，8日無預警將微博關閉，直到昨（15）日才重新開啟帳號，但已將留言區設定成僅她關注的對象可以留言，此舉被視為對酸民的反制手段。不過梁靜茹的小紅書、抖音帳號目前還是正常更新，與微博的情況差很多。梁靜茹日前關閉微博的舉動引發熱議，甚至一度被謠傳是因為她的歌曲〈可惜不是你〉惹到習近平，才被封號，但梁靜茹經紀公司回應《NOWNEWS今日新聞》，表示相關討論純屬外界臆測，「與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想」。事實上，梁靜茹關帳號的原因與微博的酸民有關，她1月3日放上廈門演唱會的照片後，竟湧入許多微博網友留言批評她的身材走鐘、體態發福，更毒舌嫌棄梁靜茹的造型很難看，這才讓梁靜茹氣憤關閉帳號，甚至一度打算註銷微博，但冷靜之後仍在昨日將微博重啟。不過為了避免類似狀況再發生，梁靜茹的微博已設定了留言限制，僅她本人關注的帳號可以留言，此舉有效將酸民隔絕在外。對比梁靜茹的其他社群，小紅書、抖音都正常運作，可見她應該是單方面不爽微博的粉絲而已。據悉，這也不是梁靜茹第一次關閉社群，2024年8月時，梁靜茹曾一口氣將臉書、IG全都關起來，經紀公司當時的回應是：「她很好，只是最近在整理社群媒體」。後來在同年11月，梁靜茹才重新恢復帳號，由此可知天后對於社群的經營向來很隨興。