金州勇士隊的內部風暴正式引爆。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在1月15日正式獲得交易資格後的數小時內，便已向球團正式提出「離隊申請」。隨著他與總教練科爾（Steve Kerr）的關係被形容為「破碎且無法修復」，這名23歲的天才側翼預計將在2月5日交易大限前換穿球衣。根據美國媒體CBS報導，目前最關注庫明加的球隊有5支，包括沙加緬度國王、達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人、密爾瓦基公鹿、布魯克林籃網。

師徒關係徹底冰封　科爾坦言：沒有人是贏家

庫明加本季的處境極其尷尬。儘管開季曾擔任先發，但隨後迅速跌出輪替名單，目前已連續13場比賽未能上場（DNP-CD）。科爾日前受訪時坦承，這是一個「困難且不幸的局面」，並感嘆「現在這種情況下沒有人是贏家」。據悉，庫明加對於休賽期被迫簽下的兩年4680萬美元合約（含第二年球隊選擇權）感到不滿，認為球團只是將他視為交易籌碼，而非核心成員。

球隊內部人士表示，球隊運營中幾乎所有重要人物——尤其是庫明加、科爾以及那些眼睜睜看著一位年薪 2250 萬美元的球員坐在板凳上，而球隊卻陷入「平庸」狀態的老隊員們（正如吉米·巴特勒所說）——都一致認為，最好的解決辦法是在交易截止日期前交易庫明加。

▲據傳國王將與勇士重啟交易談判，可能送出當家中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis）以換取勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）等人。（圖／美聯社／達志影像）
▲庫明加本季的處境極其尷尬。儘管開季曾擔任先發，但隨後迅速跌出輪替名單，目前已連續13場比賽未能上場（DNP-CD）。（圖／美聯社／達志影像）
最可能接手的五支球隊曝光

隨著交易窗口開啟，聯盟內多支球隊已展開詢價，以下為目前最受關注的五個潛在去處：

🏀沙加緬度國王： 國王隊是庫明加最長期的追求者。雖然他們不願再送出去年夏天提過的2030年首輪籤，但勇士隊對其陣中合約即將到期的艾利斯（Keon Ellis）表現出濃厚興趣。國王急需年輕天賦來扭轉目前西區第14名的頹勢。

潛在方案： 蒙克（Malik Monk）、艾利斯（Keon Ellis）以及2026年首輪選秀權（前10順位保護）。

🏀達拉斯獨行俠： 獨行俠希望能為東契奇（Luka Doncic）與庫柏弗拉格（Cooper Flagg）尋找具備運動能力的側翼搭檔。庫明加的體能條件與轉換快攻能力，被認為是輔佐東契奇的理想拼圖，雙方曾探討過包含中鋒加福德（Daniel Gafford）在內的交易方案。

潛在方案： 用庫明加和巴迪·希爾德（Buddy Hiels）換加福德（Daniel Gafford）和克萊·湯普森（Klay Thompson）那份高額合約。

🏀洛杉磯湖人： 湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）一直是庫明加的粉絲。在尋求側翼防守與運動能力的過程中，湖人將庫明加列入重點觀察名單。然而，勇士對吸收長約極為排斥，這可能需要第三方球隊介入才能達成交易。

潛在方案： 八村壘（Rui Hachimura）、克內克特（Dalton Knecht）或文森（Gabe Vincent）。

🏀密爾瓦基公鹿： 公鹿隊急需解決陣容老化與防守退化的問題。庫明加的年輕活力與籃板能力能為公鹿注入強心針，且公鹿具備足夠的薪資空間來完成這筆交易，這也被視為公鹿向安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現補強誠意的手段。

潛在方案： 波提斯（Bobby Portis）加上一名底薪球員換取庫明加。

🏀布魯克林籃網： 籃網隊在培養20多歲前鋒方面有極佳紀錄（如過往的布里吉斯）。若勇士追求籃網明星射手小波特（Michael Porter Jr.），庫明加將是核心籌碼。對庫明加而言，去到重建中的籃網將能獲得他夢寐以求的發揮空間。

潛在方案：小波特（Michael Porter Jr.）換取庫明加、穆迪（Moses Moody）及選秀權補償。

勇士管理層的盤算　換取即戰力或到期合約

勇士總理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前傾向換取「到期合約」，以保持未來薪資空間的靈活性。雖然勇士對外宣稱若報價不理想不排除留人至暑假，但外界普遍認為這只是談判籌碼，為了在柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期完成最後補強，庫明加的離隊幾乎已成定局。

▲根據外媒報導，勇士已下定決心送走自上月18日就未出賽至今的庫明加（Jonathan Kuminga），且下定決心在2月5日交易截止日前，都不會再讓他上場，且為了促進交易動機與薪資平衡規定，勇士可能得被迫送走穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）其中一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）一直是庫明加的粉絲。（圖／美聯社／達志影像）

