隨著交易截止日逼近，洛杉磯湖人補強傳聞進入白熱化。NBA名記歐康納（Kevin O'Connor）今（16）日發布的影片中指出，湖人正考慮打包文森（Gabe Vincent）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt），並鎖定已向金州勇士提出「交易申請」的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），試圖在賽季後半段大幅升級側翼戰力。值得一提的是，紐奧良鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）與墨菲（Tre Murphy III）也在湖人的潛在清單中。
目標明確！湖人力求「有尺寸的3D側翼」
湖人本季對補強側翼的需求已是公開的秘密。名記費舍爾（Jake Fischer）曾指出，湖人的明確偏好是尋找一位兼具防守與外線投射能力的「純3D球員」。早在去年夏天庫明加與勇士續約談判僵持時，湖人就曾致電詢問交易可能。
在庫明加與勇士主帥柯爾（Steve Kerr）關係降至冰點、自12月19日起便未再出賽的情況下，湖人再度將其列為首要的引援目標。此外，紐奧良鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）與墨菲（Tre Murphy III）也在湖人的潛在清單中。
文森到期約正中勇士下懷？
根據薪資專家估算，庫明加本季薪資約2250萬美元。湖人若送出薪資皆約1150萬美元的文森與范德比爾特，不只能完美匹配薪資，其中文森更是勇士想要的「到期合約」。
消息指出，勇士在處理庫明加交易時，優先考量的是「到期合約」以維持未來薪資彈性。這也是為何勇士與國王隊的談判陷入停滯，因為勇士不願接手蒙克（Malik Monk）帶有球員選項的長約。相較之下，范德比爾特年均1100萬美元且合約長度適中的特點，對勇士來說更具吸引力。
選秀權大洗牌 湖人佈局「以一換多」
歐康納在節目中進一步透露，湖人正計畫將手上的2032年首輪籤「向下交易」，希望換取2到3個順位較低的首輪籤。這項策略旨在增加交易籌碼的靈活性，讓球隊能更有本錢與范德比爾特、文森組成包裹，甚至與克勒貝爾（Maxi Kleber）搭配進行另一套補強方案。
目前根據數據網站Kalshi Sports顯示，庫明加被交易的概率已高達91%，位居全聯盟榜首。湖人球團寄望庫明加能像過去許多「換環境就爆發」的年輕天才一樣，在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）身邊找回兌現天賦的身手，成為湖人衝擊季後賽的關鍵拼圖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人本季對補強側翼的需求已是公開的秘密。名記費舍爾（Jake Fischer）曾指出，湖人的明確偏好是尋找一位兼具防守與外線投射能力的「純3D球員」。早在去年夏天庫明加與勇士續約談判僵持時，湖人就曾致電詢問交易可能。
在庫明加與勇士主帥柯爾（Steve Kerr）關係降至冰點、自12月19日起便未再出賽的情況下，湖人再度將其列為首要的引援目標。此外，紐奧良鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）與墨菲（Tre Murphy III）也在湖人的潛在清單中。
文森到期約正中勇士下懷？
根據薪資專家估算，庫明加本季薪資約2250萬美元。湖人若送出薪資皆約1150萬美元的文森與范德比爾特，不只能完美匹配薪資，其中文森更是勇士想要的「到期合約」。
消息指出，勇士在處理庫明加交易時，優先考量的是「到期合約」以維持未來薪資彈性。這也是為何勇士與國王隊的談判陷入停滯，因為勇士不願接手蒙克（Malik Monk）帶有球員選項的長約。相較之下，范德比爾特年均1100萬美元且合約長度適中的特點，對勇士來說更具吸引力。
選秀權大洗牌 湖人佈局「以一換多」
歐康納在節目中進一步透露，湖人正計畫將手上的2032年首輪籤「向下交易」，希望換取2到3個順位較低的首輪籤。這項策略旨在增加交易籌碼的靈活性，讓球隊能更有本錢與范德比爾特、文森組成包裹，甚至與克勒貝爾（Maxi Kleber）搭配進行另一套補強方案。
目前根據數據網站Kalshi Sports顯示，庫明加被交易的概率已高達91%，位居全聯盟榜首。湖人球團寄望庫明加能像過去許多「換環境就爆發」的年輕天才一樣，在詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）身邊找回兌現天賦的身手，成為湖人衝擊季後賽的關鍵拼圖。