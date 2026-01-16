我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今（16）日傳出不利消息，當家球星布朗森（Jalen Brunson）因右腳踝扭傷，確定將缺席今晚客場挑戰金州勇士隊的比賽。由於尼克正處於西岸客場之旅的第八天，且面臨背靠背作戰的體能考驗，對手主控的缺陣無疑為勇士隊爭取連勝創造了絕佳機會。布朗森是在昨日對陣沙加緬度國王隊的開賽初期受傷。第一節進行至7分01秒時，他在一次傳球過程中腳步踩得相當彆扭，隨即一瘸一拐地離開球場，留下5分5助攻的數據便未再回歸。雖然目前尼克球團將其列入「每日觀察」（day-to-day）名單，但這已是他本季第二度受困於右腳踝傷勢。本季布朗森出賽37場，場均繳出28.2分、6.1助攻的高水準表現，投籃命中率更接近「180俱樂部」（48.1／38.8／85.2%）。隨著他的缺陣，尼克總教練布朗（Mike Brown）預計將重用麥克布萊德（Miles McBride）與新秀科萊克（Tyler Kolek）來填補控球空缺。相對於尼克的傷兵滿營——除布朗森外，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）因傷病管理輪休，沙米特（Landry Shamet）也持續缺陣——金州勇士則展現了極佳的健康狀態。目前勇士傷兵名單中僅剩下老將賽斯柯瑞（Seth Curry）因坐骨神經痛缺席，其餘主力如柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）均能出戰。勇士隊目前戰績22勝19負，暫居西區第8名。前一場擊敗拓荒者的比賽中，後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）從板凳出發攻下23分表現搶眼，巴特勒也有16分6籃板5助攻的全能貢獻。尼克隊雖以25勝15負高居東區第二，但今晚是他們長途拔涉的客場連戰第二晚。勇士隊本季曾有過敗給殘缺陣容球隊的紀錄，但在體能占優、主場加持且對方缺少第一核心的情況下，勇士勢必得把握機會收下這場勝利。本場跨區大戰將於美東時間晚上10點在勇士主場大通中心（Chase Center）開打，屆時由Amazon Prime Video進行全美直播。