金州勇士隊近期深陷前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的交易風暴，內部矛盾徹底浮上檯面。ESPN球評帕金斯（Kendrick Perkins）今日在《NBA Today》節目中火力全開，重磅抨擊勇士高層的運作極度失職，直言這支球隊正處於「功能失調」的狀態，完全對不起正處於巔峰末期的傳奇球星柯瑞（Stephen Curry）。帕金斯指出，自從前任總管邁爾斯（Bob Myers）於2023年離職後，勇士隊的內部管理便開始崩潰。他憤怒地表示：「自從邁爾斯離開後，那個組織就只剩下混亂。看看他們如何處理與湯普森（Klay Thompson）的分手，再看看總教練科爾（Steve Kerr）與庫明加之間破裂的關係，我甚至開始質疑他們的球員開發能力。」現年37歲的柯瑞本季依然繳出場均28.1分、投籃命中率46.6%（三分命中率38.8%）的頂尖數據。帕金斯對此痛心疾首：「柯瑞是這個組織歷史上最重要的人，他場均還能拿28分，球隊卻無法為他打造一套具爭冠實力的陣容，他們正在辜負他！」針對庫明加的交易僵局，帕金斯認為勇士隊將自己逼入了絕境。由於科爾長時間將庫明加壓在板凳深處，導致這位昔日高順位天才的交易價值跌至谷底。帕金斯直言：「現在要用庫明加換回正確的拼圖已經變得非常尷尬，這是一個巨大的失望。」他也警告，勇士隊不僅現在搞砸了，連未來也顯得一片黑暗：「除了柯瑞，這支球隊根本沒有真正的未來。其他爭冠球隊都在著眼現在與未來，勇士卻兩頭落空。他們必須趕快把事情處理好！」在帕金斯開砲的同時，關於庫明加的潛在買家也有了最新進展。根據《The Athletic》報導，洛杉磯湖人隊對這名23歲的側翼表現出了濃厚興趣。消息人士證實，儘管交易談判是否展開尚不明確，但勇士隊已意識到湖人隊的企圖心，並正靜觀形勢發展。隨著2月5日交易大限逼近，這支曾創下四年三冠偉業的王朝球隊，正處於十字路口。若無法在接下來幾週內透過交易重整旗鼓，帕金斯口中「對不起柯瑞」的批評恐將成為勇士本賽季最沉重的註解。