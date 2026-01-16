NBA美國職籃（National Basketball Association）曼非斯灰熊隊的看板球星莫蘭特（Ja Morant）繼崔楊（Trae Young）被送往華盛頓巫師後，成為了交易截止日前全聯盟最關注的焦點之一。根據《ClutchPoint》最新報導指出，莫蘭特與灰熊教練團及管理層的緊張關係已經到了「無法挽回」的地步，而邁阿密熱火則成為目前最有機會獲得這名明星控衛的下家。
將帥失和！與首年接掌的主帥爆發激烈口角
根據《ClutchPoints》報導，莫蘭特與灰熊總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的矛盾自去年10月底便種下禍根。在10月31日輸給湖人隊後，伊薩洛在全隊面前公開點名莫蘭特的領導力與比賽能量不足，引發莫蘭特強烈反擊，兩人在更衣室爆發激烈言語衝突。
莫蘭特不滿的原因之一，在於球隊先前開除功勳主帥詹金斯（Taylor Jenkins）的決定。雖然莫蘭特並未正式提出交易申請，但消息人士稱，他與團隊已向灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）發出「無聲的交易要求」，表達無法在伊薩洛體系下繼續打球的決心。
內鬨升級！莫蘭特與隊友練球起衝突、怒嗆「我不跟你們混」
灰熊隊近期前往歐洲參加海外賽，但團隊氣氛並未好轉。在德國柏林的公開投籃練習中，莫蘭特被拍到與隊友威廉斯（Vince Williams Jr.）發生爭執。報導中指出，莫蘭特當時怒嗆隊友：「我根本不想跟你們這群人混（I don’t f**k with y’all），我怎樣都行。」甚至對威廉斯嗆聲：「你才來這裡五分鐘而已，別裝得一副很懂的樣子！」
雖然球隊官方對此拒絕評論，但莫蘭特目前因小腿傷勢已自1月2日起缺陣至今，在歐洲賽場也僅能作壁上觀。被問及是否會留在灰熊過完本季時，莫蘭特僅冷回：「你只能問我這個問題嗎？」
莫蘭特豪砸百萬美金邁阿密置產
在莫蘭特眾多的潛在下家中，邁阿密熱火被視為最有可能的落腳處。報導指出，莫蘭特的經紀團隊認為熱火具備極佳的組織架構與老將文化，能幫助莫蘭特重塑形象，且莫蘭特本人對熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）極為尊重，希望能藉此敲開2028年洛杉磯奧運美國隊的大門。
最具話題性的是，邁阿密房地產紀錄顯示，莫蘭特已於2025年12月購入一棟價值320萬美元（約新台幣1億元）、位於邁阿密的豪華宅邸，距離熱火主場僅20分鐘車程。雖然初步協商仍被視為「過早」，但灰熊已開始聆聽各方報價。
低價買入的絕佳時機？
儘管莫蘭特具備全明星級天賦，但因場外爭議、傷病史以及年均4000萬美元的高額合約，目前市場價值處於低點。東區一名高管毒舌評價莫蘭特：「受傷頻率高、合約大、麻煩又多。」這反而讓熱火有機會在不送出核心資產（如阿德巴約、希洛）的情況下，以羅齊爾（Terry Rozier）加上選秀籤的包裹嘗試截胡。
消息來源：《ClutchPoint》
