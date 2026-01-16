NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上首場於德國柏林舉行的例行賽在今（16）日盛大登場，由奧蘭多魔術隊出戰曼菲斯灰熊隊。這場具有里程碑意義的海外賽演變成一場驚心動魄的逆轉秀，魔術隊在第二節一度落後達20分的情況下展開絕地反擊，最終以118：111擊退灰熊，寫下柏林之戰的輝煌篇章。
從20分落後到超前 魔術展現韌性
比賽開局由灰熊隊反客為主，在傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）的拋投帶領下，灰熊在第二節剩餘8分02秒時一度以52:32取得大幅領先。然而，魔術隊並未就此潰敗，靠著新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）與核心班切羅（Paolo Banchero）在半場結束前的追分，將差距縮小至58:67。
易籃後，魔術隊的火力徹底爆發，第三節打出一波26:12的猛攻，華格那（Franz Wagner）與布萊克（Anthony Black）接連投進三分球。布萊克在第三節剩餘8分42秒時的三分遠投幫助魔術以71:70首度超前。比賽末段，布萊克更在籃下完成一次在4名灰熊球員頭頂上的殘暴扣籃，助魔術在終場前2分27秒奠定勝基。
德國三傑衣錦還鄉 班切羅繳全能數據
這場比賽對魔術隊而言極具主場色彩，陣中三名大將華格那兄弟（Franz & Moritz Wagner）以及達席爾瓦均為德國本地球員，現場氣氛宛如魔術主場。班切羅繳出26分13籃板4助攻與4抄截的頂級數據；布萊克則貢獻21分6籃板7助攻，三分球7投4中。華格那也有18分9籃板進帳。
灰熊隊表現，以傑倫傑克森為最佳，他攻下全場最高30分。替補出發的阿爾達瑪（Santi Aldama）三分球4投全中拿下18分。上賽季被灰熊交易至魔術的貝恩（Desmond Bane）首度面對老東家拿下13分。
戰績影響與倫敦續戰計畫
此役過後，魔術戰績提升至23勝18負，領先克里夫蘭騎士隊半場勝差，暫居東區第6名。灰熊戰績跌至17勝23負，在西區排名第10，與洛杉磯快艇隊持平。
魔術與灰熊將隨即轉往倫敦，於本週日展開另一場海外系列賽。灰熊隊正密切觀察明星衛莫蘭特（Ja Morant）的傷勢，他在柏林之戰因右小腿傷勢缺陣，球團希望他能在倫敦戰復出。這一系列的海外賽事是NBA與FIBA合作的一環，旨在提升歐洲籃球市場的受歡迎度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽開局由灰熊隊反客為主，在傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）的拋投帶領下，灰熊在第二節剩餘8分02秒時一度以52:32取得大幅領先。然而，魔術隊並未就此潰敗，靠著新秀達席爾瓦（Tristan da Silva）與核心班切羅（Paolo Banchero）在半場結束前的追分，將差距縮小至58:67。
易籃後，魔術隊的火力徹底爆發，第三節打出一波26:12的猛攻，華格那（Franz Wagner）與布萊克（Anthony Black）接連投進三分球。布萊克在第三節剩餘8分42秒時的三分遠投幫助魔術以71:70首度超前。比賽末段，布萊克更在籃下完成一次在4名灰熊球員頭頂上的殘暴扣籃，助魔術在終場前2分27秒奠定勝基。
這場比賽對魔術隊而言極具主場色彩，陣中三名大將華格那兄弟（Franz & Moritz Wagner）以及達席爾瓦均為德國本地球員，現場氣氛宛如魔術主場。班切羅繳出26分13籃板4助攻與4抄截的頂級數據；布萊克則貢獻21分6籃板7助攻，三分球7投4中。華格那也有18分9籃板進帳。
灰熊隊表現，以傑倫傑克森為最佳，他攻下全場最高30分。替補出發的阿爾達瑪（Santi Aldama）三分球4投全中拿下18分。上賽季被灰熊交易至魔術的貝恩（Desmond Bane）首度面對老東家拿下13分。
戰績影響與倫敦續戰計畫
此役過後，魔術戰績提升至23勝18負，領先克里夫蘭騎士隊半場勝差，暫居東區第6名。灰熊戰績跌至17勝23負，在西區排名第10，與洛杉磯快艇隊持平。
魔術與灰熊將隨即轉往倫敦，於本週日展開另一場海外系列賽。灰熊隊正密切觀察明星衛莫蘭特（Ja Morant）的傷勢，他在柏林之戰因右小腿傷勢缺陣，球團希望他能在倫敦戰復出。這一系列的海外賽事是NBA與FIBA合作的一環，旨在提升歐洲籃球市場的受歡迎度。