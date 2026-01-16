我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧公開做完整形手術的術後照。（圖／雪碧IG@sprite0719ss）

有「情色教主」之稱的網紅雪碧（方祺媛），曾多次大方談及自己的整形經歷，從18歲就開始整形的她，幾乎全身上下都動過，包含額頭、眼睛、鼻子、胸部等，花費高達數百萬。而在昨（15）日，她透露近日到上海再度做鼻子手術，直呼「再會了我12年的超假鼻子」，還在IG分享術後照，超真實畫面震撼全網。雪碧昨日在IG分享自己到上海做完肋骨鼻的整形手術，只見她鼻樑上蓋著白色網狀固定板，鼻孔還有止血棉花，整個臉都看起來很腫，她表示這次做了6個小時的手術，「再會了我12年的超假鼻子」。她接著透露之前在上海做雙眼皮跟臉部抽脂手術效果非常好，所以時隔1個月再到上海做鼻子手術，並PO出術後第2天的照片，看起來已消腫許多，「術後第2天，肋骨鼻+鼻中窩」，雪碧還不斷對著鏡頭展示，看起來很滿意結果。事實上，雪碧曾自爆整形失敗的經歷，由於她想要完美的娃娃眼效果，所以多次在提眼肌手術中要求醫護人員將眼皮提到最高，導致術後長達半年以上睡覺時雙眼無法闔上，還自嘲說是「死不瞑目」。而這也造成雪碧出現嚴重的乾眼症與角膜潰瘍，她曾形容那種劇痛就跟「碎玻璃或針插在眼睛裡」，每天必須依賴藥水與眼罩生活，非常痛苦。除了眼睛的失敗，雪碧也曾飽受人工鼻的困擾，她曾透露鼻子的假體因時間久了、或是修補次數過多，導致疤痕組織增生，甚至有穿出的風險。不僅如此，還因為雪碧在鼻子前前後後動過5次以上手術，導致內部結構受損，出現嚴重的打呼問題與呼吸不順的問題。而多個血淚經驗，也讓雪碧坦言曾因此陷入嚴重的容貌焦慮，甚至因為手術失敗導致的大小眼與明顯線頭，讓她一度失去自信、不敢正眼看人。因此她也告誡大眾，整形並非一勞永逸，而是修修補補的一生。她曾公開表示，如果能重新選擇，未必會動這麼多刀，並呼籲大家「原生態才是主流」，不要盲目跟風流行而忽略了身體的極限與不可逆的風險。