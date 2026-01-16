我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周湯豪因病取消成都演唱會，他向粉絲道歉和說明狀態。（圖／翻攝自周湯豪IG@nickthereal4sho）

歌手周湯豪原定本週六（17）日將在成都舉辦演唱會，沒想到開唱前夕驚傳身體亮紅燈。他昨（15）日在IG限動發布緊急公告，宣布因病取消原定行程，不得不將演出延期到3月。周湯豪坦言為了能順利登台，這幾天試遍各種方法，不僅吃藥、打針甚至還吊點滴，無奈身體仍未康復，讓他不得不做出沉重決定，並親自向歌迷道歉：「沒辦法以最好的狀態站上舞台。」周湯豪在聲明中語氣充滿無奈，他透露原本希望能趕在開唱前恢復健康，但「沒想到經過這幾天打針、吃藥、吊點滴，身體還是沒有完全康復」。由於無法以最佳狀態呈現演出，他表示這不僅讓自己感到非常遺憾，更對一直期待這場演出的歌迷以及辛苦付出的團隊感到抱歉，認為造成大家的困擾與失望，因此致上最誠摯的歉意。經過緊急協調，周湯豪表示成都演唱會將延期至3月舉行，相關票務處理方案主辦方已在官方平台公布。他也承諾目前會好好休養，目標是盡快恢復體力，全力以赴為1月30日的廣州場見面做好準備。他感謝歌迷的理解與支持，並約定：「我會盡快養好身體，回到成都，站在舞台上與大家相見。」粉絲也都希望，他多多保重，早日康復，早日舞台上相見。周湯豪的媽媽是比莉，他擅長饒舌電音與視覺設計，憑藉神曲〈帥到分手〉和在《中國新說唱》的傑出表現，受到觀眾喜愛，是實力派的創作歌手。