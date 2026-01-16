我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前NBA明星後衛小湯瑪斯（Isaiah Thomas）也在社群平台X上公開聲援庫明加。。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）正式提出交易申請，這枚震撼彈持續在聯盟發酵。面對排山倒海的輿論，勇士總教練科爾（Steve Kerr）在今（16）日對陣紐約尼克隊的賽前訪問中首度公開回應，試圖平息風波；然而，隨之曝光的匿名球員證詞與退役球星的重磅抨擊，卻勾勒出一幅截然不同的內部緊張圖景。針對ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指稱兩人的關係「破碎至無法修復」，科爾今日採取了冷處理態度。他表示：「我們關係沒問題。我今天早上跟喬納森聊過，但細節會保持隱私。你知道的，這對每個人來說都是個艱難的局面，但我並不認為這會造成干擾，喬納森是個很棒的小伙子，他的隊友都很喜歡他。」儘管科爾試圖粉飾太平，但《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）採訪到的一名匿名勇士球員卻說出了大實話。針對近期庫明加疑似因不滿而誇大傷情的傳聞，該名隊友直言：「如果我是他，我也不會上場。很明顯，教練根本不信任他。」這番言論顯示出勇士休息室內部對於科爾冷凍這位23歲天才前鋒的做法頗有微詞。甚至有老將球員認為，在「保住科爾」與「留住庫明加」的選擇題中，球隊應該在交易大限前為後者尋求更好的出路。也有球員建議，若大限前交易未果，科爾應該展現誠意重新激活庫明加，而非讓他平白虛耗天賦。前NBA明星後衛小湯瑪斯（Isaiah Thomas）也在社群平台X上公開聲援庫明加。他轉發了交易申請的新聞並憤怒發文：「他早該這麼做了！勇士把他當作人質來看待，真是讓人無語，快放手讓這孩子自己去成長吧！」另一位球評帕金斯（Kendrick Perkins）也砲轟勇士高層處理失當，將這段關係推向死胡同。在具體交易進度方面，據悉勇士已明確表示優先考慮換回「到期合約」。這也是他們與薩克拉門托國王談判受阻的主因：勇士拒絕接手蒙克（Malik Monk）剩餘3年、總價6040萬美元的長約。相較之下，合約廉價且即將到期的艾利斯（Keon Ellis）反倒成了勇士感興趣的籌碼。報導指出，勇士已超過一個月未與布魯克林籃網進行實質接觸，對小波特（Michael Porter Jr.）的興趣微乎其微。目前勇士願意為了合適的明星球員打包多個首輪籤（尤其是2026年首輪），但在面對鵜鶘詢問墨菲（Trey Murphy III）時，已遭到對方斷然拒絕。這場由「綁架人質」爭議引發的交易大戲，預計將在接下來三週內進入最終決戰。