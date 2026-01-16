備受矚目的23歲金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）於今（16）日具備交易資格首日，正式向球團提出「賣我」的要求。隨後美媒《The Athletic》更拋出重磅炸彈，指出這段將帥關係的崩盤早在2021年選秀當晚就已種下禍根，主帥科爾（Steve Kerr）當時心目中的首選其實另有其人。
柯爾當年選秀心繫華格納 老闆萊科布強推庫明加
根據《The Athletic》湯普森（Marcus Thompson II）等資深記者聯合報導，勇士內部在庫明加加盟之初就意見分歧。消息來源證實，當時包括主帥科爾在內的部分成員，更傾向選擇球商高、能隨插即用的德國前鋒華格納（Franz Wagner）。
然而，最終在老闆萊科布（Joe Lacob）力保下，勇士以第7順位選入擁有超凡運動天賦但仍需磨練的庫明加；華格納則在第8順位被魔術隊攔胡。對比今日，華格納已成為魔術看板球星，場均穩定貢獻22.7分，這讓柯爾當年「不看好庫明加適配勇士體系」的預言，如今看來格外諷刺，也成了兩人互不信任的種子。
匿名隊友補刀：教練不給信任，誰想上場？
庫明加自12月18日後便徹底跌出輪換陣容。雖然他近期宣稱有「背部傷勢」，但外界普遍認為這是他對遭到「冷凍」的最後抗議。一位匿名勇士球員受訪時直言：「如果我是他，我也不會想上場。很明顯，教練根本不信任他。」
這段發言徹底撕開了勇士休息室的假象。即便庫明加在去年季後賽曾有亮眼表現，但科爾對其防守紀律與進攻選擇的質疑從未停止。日前對陣雷霆，庫明加在多名主力缺陣時仍掛傷號，科爾賽後對他的傷情一問三不知甚至冷回「去問他本人」，顯示將帥關係已降至冰點。
2月5日大限將至 國王、獨行俠成領跑下家
庫明加本季薪資約2250萬美元，且擁有明年的球隊選項，這讓他成為交易市場上的誘人標的。目前以國王隊最為積極，先前曾傳出願祭出「蒙克（Malik Monk）+ 首輪籤」的包裹；而達拉斯獨行俠也對這名具備爆發力的側翼展現高度興趣。
勇士目前戰績22勝19敗，正處於季後賽邊緣。管理層雖然對外聲稱「若無合適報價不會輕易送人」，但隨著名記查拉尼亞（Shams Charania）形容雙方關係已「不可修復」，庫明加在2月5日交易截止日前離開灣區，似乎已成定局。
消息來源：《The Athletic》
