孫藝真44歲生日！3歲兒子狂催媽媽吹蠟燭

孫藝真、玄彬《愛的迫降》假戲真做 2022年結婚

南韓影后孫藝真迎來44歲生日，慶生花絮近日曝光，其中最吸睛的不是豪華蛋糕陣仗，而是她與玄彬的3歲兒子的爆笑互動，孫藝真親自公開慶生影片，只見兒子全程緊盯蠟燭，不斷催促媽媽快點吹蠟燭，原因超直白，只為了能快點吃到炸雞，畫面一出立刻引發討論，也讓「玄彬3歲兒子幫媽媽慶生」成為焦點話題。孫藝真公開的影片中，兒子一邊唱著生日歌，一邊進入倒數模式，嘴巴完全停不下來：「祝妳生日快樂～祝妳生日快樂～親愛的媽媽～祝你生日快樂！」孫藝真笑著回「謝謝」，沒想到兒子立刻接話：「吹吧，快吹蠟燭，都做完了就吹吧。」但媽媽堅持儀式感，認真表示「不行，我要先許願再吹才對！」但兒子完全不買單，直接下最後通牒：「要吹才行啦！吃炸雞吧。」一句話讓孫藝真當場笑到傻眼，母子互動又甜又鬧。除了影片，她也一口氣曬出多張慶生照，今年至少吃了8款不同造型的蛋糕，還收到蛋糕花束與餅乾禮物，生日過得相當充實，孫藝真在貼文中感性寫下：「多虧大家，我度過了一個超幸福的生日🥹謝謝你們，也愛你們啦！！！」字裡行間滿滿幸福感。孫藝真與玄彬的緣分始於2018年合作電影《極智對決》，之後再度於tvN電視劇《愛的迫降》中搭檔，戲外感情升溫並發展成戀人，兩人於2022年正式結婚，婚後育有一子，兒子於同年出生，目前3歲。孫藝真因婚姻與育兒一度暫別演藝圈，直到2025年才透過電影《徵人啟弒》重返大銀幕，並與玄彬攜手拿下2025年《青龍獎》影帝、影后，事業與家庭兩得意。