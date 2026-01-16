我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺(Spurs)超級巨星「斑馬」文班亞馬(Victor Wembanyama)換新造型了！在今(16)日對陣密爾瓦基公鹿的賽前投籃訓練中，文班亞馬頂著一顆亮晶晶的「大光頭」現身，嚇壞在場媒體。無獨有偶，他的隊友強森(Keldon Johnson)也以同樣的光頭造型亮相。原來這並非賭輸了，而是這對好兄弟昨晚互相當起理髮師的「傑作」。強森在受訪時還原了這個瘋狂夜晚的經過。作為球隊資歷最深的球員，他親自操刀剃光了文班亞馬的頭髮，「我花了相當長的時間，試著非常小心，因為Vic的頭上之前被撞到有個腫塊，我必須確保過程順利，所以我動作很慢。」強森還幽默地描述了他的理髮步驟：「一開始我得先用推剪稍微推一下，我甚至先幫他剪了個『馬桶蓋頭』鬧他，然後才繼續把剩下的剃乾淨。」輪到文班亞馬幫強森理髮時，動作卻完全不同，讓他笑稱兩人的技術有天壤之別：「『斑馬』幫我剃頭時做得很好，但動作超級快！說真的，他大概只花了3分鐘。唰、唰、唰，就剃掉了！」強森回憶當時的情景笑說：「哇！我當時很放鬆，但其實心裡對比賽還有點緊張(開玩笑的)。不過這真的很酷，完全沒問題。」至於這突如其來的「剃頭儀式」緣由為何？強森透露，因為他最好的朋友們都剃了光頭，他原本就計畫跟進，但為了避開上週的全國轉播比賽才延後。「結果昨晚文班亞馬突然說：『嘿，我們剃光頭吧。』我就說：『好啊！』我一直在等個理由這麼做。」面對身高超過7呎的文班亞馬，身高僅196公分的強森如何動刀？記者打趣問道是否需要準備梯子？他大笑回應：「不用啦，他坐在椅子上。我覺得我表現得不錯，但我還得磨練一下我的推剪技術。也許等我退休後，我會考慮改行當理髮師。」文班亞馬的新造型也讓人聯想到他去年夏天的中國行。當時他曾與少林武僧一同交流，當時也曾以極短髮甚至光頭造型示人。對於隊友曾與「少林」結緣，強森表示，Wemby並沒有特別說服他去亞洲旅遊，但他對此持開放態度：「我覺得那會是很棒的體驗，我也許會嘗試類似的旅程。」