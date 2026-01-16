我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺於今（16）日坐鎮主場迎戰密爾瓦基公鹿，儘管當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）上半場一度因膝蓋碰撞驚魂離場，但他回歸後展現驚人宰制力，全場僅出賽22分鐘便以高效率狂轟22分、10籃板並送出2次阻攻，外線更是6投5中射穿對手防線，搭配卡斯特（Stephon Castle）繳出19分、10助攻的「雙十」優異表現，馬刺靠著第三節狂轟40分的一波流攻勢徹底擊潰公鹿，終場毫無懸念以119：101大勝公鹿。首節雙方快節奏對轟，公鹿由「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）頻頻衝擊禁區並助攻外線展開攻勢，馬刺則靠香帕尼（Julian Champagnie）的連續三分與新秀卡斯特（Stephon Castle）製造犯規穩住局面；替補上陣的公鹿庫茲馬（Kyle Kuzma）一度以外線火力追分，但關鍵時刻福克斯（De'Aaron Fox）先是中距離得手，隨後投進左側45度角的壓哨三分球，幫助馬刺首節以31：27取得4分領先。第二節雙方持續對轟，公鹿一度靠波提斯與庫茲馬的外線火力反超，但馬刺很快由文班亞馬（Victor Wembanyama）主導戰局，他在短時間內連續命中超遠三分並送出關鍵封阻，搭配卡斯特的強勢切入，帶動一波17：3的攻勢拉開差距；儘管公鹿末段再度由庫茲馬以高難度三分止血，馬刺仍在強森(Keldon Johnson)與香帕尼外線支援下掌握節奏，半場結束以66：53取得13分領先。上半場文班亞馬開局被撞到膝蓋後回休息室檢查，所幸並無大礙，砍下11分6籃板1封阻，卡斯特出戰17分鐘，投籃4中4，三分1中1，罰球5中5，得到14分1籃板4助攻，正負值+18。第三節文班亞馬延續火燙手感，單節再轟進三記超遠三分球並在防守端頻頻送出火鍋，徹底主宰攻守兩端；卡斯特持續切入製造破壞、串聯進攻，巴恩斯與香帕尼外線跟進，讓馬刺火力全面開花，單節狂轟40分。反觀公鹿僅能零星依靠字母哥單打與AJ·格林外線苦撐，防守完全失序，三節打完馬刺已以106：69狂勝37分，提前鎖定勝局。帶著37分領先進入末節，馬刺提前啟用板凳應戰，雖然公鹿一度靠庫茲馬的「三分打」與科菲的切入追分，但馬刺持續穩住領先局勢；比賽後段成為垃圾時間，勝負早已底定，最終馬刺以119比101在主場大勝公鹿。