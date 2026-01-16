NBA美國職籃（National Basketball Association）西區龍頭奧克拉荷馬雷霆今（16）日作客休士頓火箭，雙方前三節一路激戰，戰況膠著。然而，火箭在關鍵第四節進攻突然斷電，遭雷霆替補群的外線火力重創。終場雷霆以111：91大勝火箭，奪下近期5連勝，並完成本賽季對戰火箭的二連勝。
SGA開低走高 連續「20+」場次直追張伯倫
雷霆看板球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役遭遇火箭嚴密包夾，首節甚至一分未得。但SGA展現巨星韌性，隨著比賽進行逐漸找回節奏，並在末節最後階段透過穩定的罰球鎖定勝利。
全場SGA投籃11投6中，攻下20分、2籃板與4助攻。這也是他連續第112場比賽至少拿下20分，持續刷新個人紀錄，並向傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）的歷史神蹟邁進。
杜蘭特「鐵匠」附身 火箭末節遭23：8攻勢擊潰
火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）今日在雷霆的死守之下手感全失，全場23投僅7中，三分球更是5投0中，正負值-20為全場最低。雖然杜蘭特繳出19分、7籃板的數據，但關鍵時刻未能提供球隊穩定的火力支撐。
兩隊前三節結束時僅有2分分差，但第四節剛開始成為比賽轉折點。雷霆板凳奇兵米契爾（Ajay Mitchell）單場飆進17分，聯手華萊士（Cason Wallace）與肯威（Kenrich Williams）下起三分雨。雷霆在末節初段打出一波23：8的毀滅性攻勢，直接讓比賽進入垃圾時間。
裁判漏哨引發烏度卡暴怒被趕
除了戰況慘烈，裁判的吹判也成為賽後焦點。末節追分關鍵時刻，雷霆後衛米契爾出現明顯的「回場違例」，裁判卻沒有響哨，這也讓火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）極度不滿，憤而向裁判高聲抗議，卻反遭吹判技術犯規。這次判罰徹底澆熄了火箭的反撲氣焰。
數據方面，雷霆由SGA領軍攻下20分、4助攻、霍姆格倫（Chet Holmgren）18分、9籃板 、4阻攻、板凳奇兵米契爾也有17分進帳。反觀火箭，最高分是杜蘭特的19分，外帶7籃板、小史密斯（Jabari Smith Jr.）17分、10籃板，申京（Alperen Sengun）則繳出14分、13籃板、5助攻的全能表現。
雷霆目前以34勝7敗穩坐西區龍頭，而火箭則在輸球後戰績來到23勝14敗，排名暫居西區第六。
