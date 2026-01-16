我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK演唱會去年10月在高雄世運舉辦，市府與主辦單位特此舉辦點燈應援。（圖／陳其邁 Chen Chi-Mai臉書）

Jennie生日「台灣應援炸裂」 市長陳其邁超狂事蹟再掀討論

Jennie邁入30代了 社群被粉絲洗版：生日快樂

韓國天后Jennie今（16）日迎來30歲生日，從IG慶生影片到台灣粉絲、，再度刷新追星天花板。回顧過去台灣出現過的超狂應援案例，幾乎沒人能贏過高雄市長陳其邁，去年（2025）BLACKPINK來台時，市府直接以粉紅色點亮高雄六大地標，把追星升級成城市規模的大事件，也讓相關應援話題與討論度一路延燒、只增不減。Jennie今天生日，台灣出現超狂應援，根據《壹蘋新聞網》報導，印象廣告董事長吳秉翔為了圓女兒的追星夢，直接砸下245萬元台幣，包下松山機場、西門町、台北101世貿等10處黃金地段電視牆，全天輪播Jennie生日應援影片。最誇張的是，特別挑在Jennie生日當天下午1點16分，短暫清空所有其他廣告，實施15分鐘「全場只剩Jennie」的霸屏模式，直接寫下台灣追星史新紀錄。不只印象廣告董事長吳秉翔為了圓女兒追星夢、砸下245萬元替Jennie霸屏應援，官方層級同樣沒在客氣，回顧去年（2025）BLACKPINK來台、站上高雄世運主場館開唱時，高雄市政府就已「輸人不輸陣」，市長陳其邁甚至換上AI製作的粉紅色頭髮應援照，親自加入追星行列，當時就被粉絲笑稱是「最認真BLINK市長」，也讓BLACKPINK的高雄行直接升級成城市等級的大事件。當年為迎接BLACKPINK於10月18、19日連兩天在高雄世運開唱，高雄市府攜手主辦單位Live Nation Taiwan理想國，啟動全城粉紅模式，舉辦「LIGHT UP 高雄 IN PINK」點燈應援，連續7天、每天晚間5點半至10點半，愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站等6大地標同步點亮粉紅燈海，高雄一夕之間化身BLACKPINK之都，相關畫面也被陳其邁親自公開，吸引大量粉絲朝聖拍照。除了城市點燈，BLACKPINK降臨高雄期間，主辦單位也在高鐵左營站至世運主場館沿線設置多個限定打卡點，包括3D巨型《DEADLINE》LOGO、限定路旗與拍照背板、紅綠燈顯示粉色BP，讓粉絲從進會場那一刻就進入演唱會模式。超狂應援在海外同樣可見，像東京場就曾出現粉絲自製金屬徽章、限量發送80個作為紀念，從官方到民間全面動員，驗證BLACKPINK不凡魅力。壽星本人也沒閒著，Jennie昨晚就在IG陸續分享慶生照與影片，她還跟上近期網路流行的生日影片玩法，戴著墨鏡，把蠟燭叼在嘴裡，等朋友點燃後插上蛋糕、親自吹熄，並開心寫下「thirtyyyyyy！」正式宣告自己邁入30代，整個狀態看不出任何年齡焦慮，反而很輕鬆自在。這次生日她不戴皇冠，而是選了三麗鷗角色「大耳狗」的髮箍，搭配同款造型蛋糕，可愛到不行，粉絲留言區直接被「生日快樂」洗版。不過也因為叼蠟燭的畫面，部分網友聯想到她過去的室內吸菸爭議，忍不住開酸，相關討論也意外成為話題。