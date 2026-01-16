我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA交易大限逼近，洛杉磯快艇的動作頻頻引發關注。儘管近期球隊戰績火熱，近13場比賽狂掃11勝，但管理層補強的腳步並未停歇。根據最新消息指出，快艇目前的交易首要任務，是處理日前在東區客場之旅中被「遣送回家」的老將保羅(Chris Paul)的合約；同時，當家中鋒祖巴克(Ivica Zubac)也成為潛在籌碼，但球團對他的索價極高。根據美媒《ClutchPoints》報導，快艇目前最急迫的目標是尋找願意接手保羅合約的球隊，以便騰出薪資空間進行後續補強。在處理完CP3的合約之前，快艇很難進行大規模的操作。傳聞指出，快艇對於布魯克林籃網的前鋒波特(Michael Porter Jr.)頗感興趣，而先發中鋒祖巴克也可能被捲入這類大型交易案中。然而，消息人士透露，隨著交易截止日接近，快艇對於放走祖巴克的門檻越來越高，除非能換回顯著提升戰力的球星，否則不會輕易放人。快艇之所以急於尋求交易，主因是希望減輕雷納德(Kawhi Leonard)與哈登(James Harden)的持球壓力。報導分析，哈登近一個月顯露疲態，投籃命中率下滑至40%；而雷納德雖然表現神勇，但球團仍希望能引進更多持球點來分擔重任。目前的潛在目標鎖定波特蘭拓荒者的西蒙斯(Anfernee Simons)與猶他爵士的塞克斯頓(Colin Sexton)，兩位年輕後衛不僅具備得分爆發力與組織能力，更重要的是他們均為「到期合約」。這意味著快艇若進行交易，不會卡死未來的薪資空間，同時能獲得即戰力深度，保留後續續約或操作的彈性。在交易流言紛擾之際，快艇場上的表現卻異常團結。當家球星雷納德近期展現了MVP等級的身手，率隊在過去10場比賽中贏下8場。快艇總教練泰隆魯(Tyronn Lue)對他的表現讚不絕口：「他現在的狀態，就像我在執教季後賽時的他一樣。只要進入季後賽，他就會提升到另一個層次。自從那場對湖人的比賽後，我就覺得他開啟了『季後賽模式』，每晚都用意志力帶領我們贏球。」