金州勇士隊在場外深陷庫明加（Jonathan Kuminga）交易風暴之際，場內也傳出傷兵噩耗。在今（16）日主場大通中心迎戰紐約尼克隊的比賽中，前鋒桑托斯（Gui Santos）於第一節不慎與對手碰撞後嚴重扭傷左腳踝，最終在工作人員攙扶下才得以返回休息室，目前傷勢嚴重程度尚不明確，但他確定這一場不會回歸。
首節激烈碰撞 桑托斯腳踝呈恐怖扭曲
根據《Newsday》記者波普（Steve Popper）報導，比賽進入第一節後不久，桑托斯在一次防守回合中與對手發生激烈衝撞，隨後倒地不起。現場鏡頭捕捉到他的腳踝出現明顯的異常扭曲，桑托斯表情極度痛苦，無法自行行走。
在經過場邊醫護人員初步檢視後，桑托斯被隊友及防守人員攙扶進入休息室接受進一步檢查。勇士球團隨後將其列為「本場回歸成疑」（questionable to return），記者則確認他無法回歸，但從其離場時的負重狀況來看，傷勢恐怕並不樂觀。
輪替戰力受損 科爾調度再面臨考驗
現年23歲的桑托斯是勇士隊板凳席上的重要功能性前鋒，其積極的防守與衝搶籃板能力深得總教練科爾（Steve Kerr）信任。在庫明加因申請交易且與球隊決裂、近期已連續13場比賽未獲上場機會的情況下，桑托斯的受傷讓勇士原本就吃緊的前場輪替更加捉襟見肘。
場外風暴持續 科爾：不會造成分心
在賽前記者會上，科爾才剛針對庫明加正式提出交易申請一事作出回應。科爾表示兩人關係「沒問題」，並強調這場交易風波不會對球隊造成分心。然而，隨著桑托斯在今晚比賽中倒地，以及先前主力前鋒巴特勒（Jimmy Butler）與中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）的傷病史，勇士制服組在2月5日交易大限前補強前場深度的迫切性已大幅提升。
勇士官方預計將在明（17）日安排桑托斯進行核磁共振（MRI）檢查，以確定是否有韌帶撕裂或結構性損傷。
消息來源：NBC
