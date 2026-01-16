我是廣告 請繼續往下閱讀

▲DAY6林口體育館演唱會票價、座位圖。（圖／Live Nation 臉書）

DAY6林口演唱會加場完售 拓元售票一張不剩

DAY6是誰？第一組登上韓國高陽指標性場館的樂團

（加場）

南韓人氣樂團DAY6迎來成團10週年，宣布《DAY6 10th Anniversary Tour ＜The DECADE＞ in TAIPEI》3月登台後話題持續延燒，3月7日場次在Live Nation Taiwan會員預售階段就火速賣光，主辦單位隨即宣布加開3月8日場次，加場門票今（16）日上午11點於tixCraft拓元售票系統正式開賣，再度吸引大批My Day守在電腦前搶票，最終同樣全數完售。記者稍早實際點開tixCraft拓元售票系統，無論搖滾區或看台區，全區座位皆已顯示「已完售」3字，加場門票同樣秒速清空，正式宣告DAY6林口體育館連2天完售。事實上，DAY6台北場首波資訊曝光時，就已引發粉絲高度關注，3月7日門票在2026年1月15日Live Nation Taiwan會員預售時段率先賣完，主辦單位因應熱烈需求，緊急宣布加場3月8日，如今2場全數完售，再次證明他們在台灣的超高人氣。DAY6本次台北演唱會將於國立體育大學綜合體育館（林口體育館）登場，票價分為6980元、4980元、4380元、3980元、3380元、2980元，其中6980元有3區為限量VIP票種，包含演前Soundcheck、搖滾區優先入場、VIP掛繩與吊牌、簽名明信片等福利，全場採實名制入場。DAY6由SUNGJIN、Young K、WONPIL、DOWOON四位成員組成，去年自高陽體育場啟動10週年巡演，寫下「首支登上高陽體育場開唱的韓國流行搖滾樂團」重要紀錄，巡演一路橫跨曼谷、胡志明市、香港、馬尼拉、吉隆坡等城市。此次以第四張正規專輯《The DECADE》為核心回歸台北，將透過完整樂團編制與代表作歌單，帶領My Day回顧10年音樂旅程，也為這段陪伴彼此成長的歲月留下最熱血、最真實的現場回憶。演出時間：2026年3月7日（六）19：002026年3月8日（日）19：00演出地點：林口體育館演出票價：6980、4980、4380、3980、3380、2980售票日期：2026年1月16日（五）11：00售票系統：tixCraft拓元售票●全部採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身份後入場，完整詳情請至拓元售票頁面。