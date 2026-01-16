我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆隊今日作客休士頓火箭隊主場，展現了聯盟頂尖的防守實力，終場以111：91大勝火箭。火箭隊巨星（Kevin Durant）此役徹底陷入雷霆隊的防守泥淖，全場23投僅7中。賽後並未尋找藉口，反而大方稱讚雷霆隊的表現，直言對方已具備奪冠球隊的特質。本場比賽雷霆隊從開賽就對施加極大的防守壓力，美記Kelly Iko指出，在雷霆嚴密且積極的對位下，上半場13投僅3中，全場三分球更是5投0中，最終得到19分7籃板3助攻。賽後談到被「守死」的情況，表現得相當坦然：「說實話，我覺得自己錯過了一些不錯的投籃機會，我得到了想要的出手點，只是力道與角度偏了一點。他們打的是一種『傾巢而出』式的籃球，所有人都在撲向球，在無球端身體對抗很強，手很快，還有出色的護框中鋒。」他更強調，雷霆隊的強度雖然大，但並未越界：「這就是爭冠級別球隊該有的樣子。」雷霆當家球星（Shay Gilgeous-Alexander）此役穩定發揮，出戰33分鐘得到20分4助攻2封蓋。除了球場上的統治力，在賽後也被拍到對狂噴垃圾話。根據美媒《Fullcourtpass》披露，直言不諱地對著說：「好好享受西區第7的待遇吧。」這番言論無疑為兩隊未來的交手增添了火藥味。除了外，火箭隊中鋒（Alperen Sengun）今日也打得異常掙扎。他在雷霆長人（Chet Holmgren）的防守下，雖然拿下14分13籃板，但全場15投僅7中。賽後無奈表示：「（霍姆格倫）個子很高，是聯盟頂尖的蓋帽手。今天球好像就是不聽我使喚，我試圖衝擊他卻不斷丟球。」今日僅出賽28分鐘，就以9投7中的高效率砍下18分9籃板，並送出4次火鍋。在他的護航下，雷霆隊成功限制了火箭隊的禁區得分，並透過防守帶動轉換進攻，拉開分差。此役過後，雷霆隊繼續穩固其西區前段班的席次，而火箭隊則在失利後排名滑落。對於失利，表示不必過度反應：「不管是輸是贏，現在都不該太當回事，繼續往前走。」