我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（左二）否認不主持，對於外界傳聞顯得無奈。（圖／記者葉政勳攝影）

▲胡瓜（左二）先前透露除夕特別節目將橫跨民視、華視兩台，但最後僅現身民視《民視第一發發發》，今受訪時他也解釋原因。（圖／記者葉政勳攝影）

綜藝天王胡瓜與民視《綜藝大集合》去年傳出因主持費遭砍，因此今年1/31合約到期後將不續約，然而近日雙方疑似破冰，胡瓜遭爆續留節目、民視開出不減薪甚至加碼酬勞的條件留人。對此，今（16）日胡瓜出席華視《週末最強大》開棚記者會，正面回應此事，強調從沒說自己不主持，目前與民視依舊沒有續簽合約，僅是「做一集領一集（薪水）」；而民視不斷對外放話，也讓胡瓜頗為不滿說：「盡量用錢污辱我。」胡瓜今受訪時表示，自己去年有寄了存證信函，提醒《大集合》合約將到期，沒想到新聞曝光後，很多人以為他不主持了、要退休，對此胡瓜澄清「我只說合約到1/31」，直言合約到期是事實，但從沒說自己不主持節目。另外，胡瓜表示民視至今也沒找他簽約，對外傳「漲薪」一事，他感到一頭霧水，不懂為何會有這種傳聞。胡瓜說自己現在是沒有合約的，與製作單位大藝娛樂就是做一集領一集，沒有所謂漲價或是降價。對於民視不斷對外發聲，胡瓜有些不滿說，希望對方能堅持自己講得話，「盡量用錢污辱我，但不要光講」。關於除夕特別節目，胡瓜先前透露將橫跨民視、華視兩台，但最後僅現身民視《民視第一發發發》，他解釋去年5月收到民視的邀約，請示華視長官後，同意去錄2小時。然而，今年華視卻表示想延長時段，因為會撞到民視的錄影時段，乾脆不做，胡瓜直言「我是重承諾的」。