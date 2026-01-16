i-dle大巨蛋演唱會《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》將於3月7日 (六）19：00登場，詳細售票資訊今（16）日出爐，票價分為7180（VIP）、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280，採取3階段售票，包含今天開始的會員Berriz優先購、2月1日的國泰世華CUBE信用卡優先購、2月1日的一般民眾全面開賣，一人可買4張，通通只在KKTIX開賣，詳情請至主辦單位KKLIVE臉書查詢。
i-dle是首組登上台北大巨蛋開唱的韓女團，這次演出票價共10種，今天開始讓Berriz會員登記，1月24日（六）18：00至22：00於KKTIX優先購買，會員登記頁面可至「https://berriz.in/ko/i-dle/」查詢。之後開放國泰世華CUBE信用卡優先購，接著才是一般售票，也都在KKTIX售票。
📌i-dle大巨蛋演唱會資訊：
演出日期：2026年3月7日 (六）19：00
演出地點：臺北大巨蛋
演出票價：7180（VIP）、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280 （全場座席，對號入座）
售票系統：KKTIX
售票時間（採取3階段）：
一：i-dle會員Berriz優先購
🔴購票資格：加入Berriz，並成為i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND的有效會員，且會員資格須持續有效至購票登記截止為止。
🔴購票登記：自2026年1月16日（五）12：00～1月19日（一）12：00 止，於Berriz 網站完成購票意願登記。
🔴購票時間：自2026年1月24日（六）18：00至22：00止。
⚠️僅限於KKTIX官網上購票，每一會員每場限購4張，限用於一張訂單（即會員號碼每場只得使用一次）。購票時，需要輸入您的「Membership ID」進行優先購票。更多詳情請至 Berriz 網站。
二：國泰世華CUBE信用卡優先購： 2026年2月1日（日）10：00起至13：59止
⚠️優先購票僅限透過KKTIX官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
⚠️僅限國泰世華CUBE信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。
⚠️階段性售票數量有限，不保證座位排號一定優於正式開賣，敬請理解。
三：全面啟售時間：2026年2月1日（日）14：30
⚠️每一個KKTIX會員帳號最多可購買張數的上限是4張。
⚠️若您同時是i-dle Berriz OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND會員，亦持有國泰世華CUBE信用卡，最多可購買的張數上限亦為4張。（舉例：若您在1月24日的會員優先購購買了2張門票，在信用卡優先購和全面啟售時，總共只能再購買2張門票。）
資料來源：臉書
