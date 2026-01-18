「台灣隊長」陳傑憲近期入選中華隊第一階段集訓，連續第三次擔任一級國際賽中華隊隊長，也是當今中職看板球星，近期有網友在Threads上分享一段2014年全國成棒甲組春季聯賽的比賽片段，當時效力台電隊的陳傑憲上場打擊，對手遠東科大的先發投手，竟是58歲知名藝人澎恰恰，陳傑憲還敲出安打，有資深球迷就跳出來證明「這真的不是AI」，並還原當時背景。
陳傑憲曾是台電新星 與58歲澎恰恰投打對決
陳傑憲日本高中畢業後，2013年返台之初，並無打中職意願，而是加入業餘王者台電棒球隊，後續一路打到2016年才決定挑戰中職，被統一獅第2輪選進，開啟璀璨的棒球生涯。
澎恰恰則為演藝圈知名的棒球愛好者，1975年就讀遠東工業專科學校時，就是隊上王牌投手，連3年率隊獲得大專盃五專組冠軍，2014年，58歲的澎恰恰回到更名為遠東科大的母校攻讀研究所，同時再度參加棒球隊，於春季聯賽登場投球，當時引發不少媒體報導。
陳傑憲1安打、1保送 澎恰恰先發2.2局退場
該場比賽澎恰恰擔任先發投手上場，面對強敵台電，首局1出局後對決當年僅20歲的陳傑憲，於1好0壞情況下被陳傑憲掃出中外野二壘安打，後續還盜上三壘，但澎恰恰穩住局面解決後續兩棒，包含多次入選國家隊的蕭帛庭、台電巨砲余宗翰，該局無失分下庄。
澎恰恰該場一路投到第3局，單局遭台電長打狙擊，一口氣失掉3分退場，最終留下2.2局、49球、5安打、4保送失4分成績單，期間第二次面對陳傑憲，則是投出保送。
澎恰恰、陳傑憲曾因棒球交會 如今走上不同路
澎恰恰除了成為成棒甲組春季聯賽最年長登錄球員之外，也留下許多跟職業棒球有關的紀錄。包含曾於1997年成為臺灣職棒大聯盟嘉義年代勇士隊正式球員，2004年再成為兄弟象隊練習生，2012年兩岸棒球對抗賽，則代表統一獅，在面對天津獅的第2戰先發，主投1局無失分，至於陳傑憲，則在2016年正式投身中職，靠著多年穩定成績，並以世界棒球12強冠軍隊長身分，徹底爆紅出圈，成為中職當今唯一2億元男。
看到11年前兩人曾在甲組成棒正面對決的片段，也勾起許多球迷的回憶，「傑憲當年還是台電游擊手」（實際上該場站左外野）、「年輕時的四爺就好帥了」、「澎恰恰以前真的蠻強的」、「58歲丟109....鬼...」、「這是什麼魔幻的組合」
