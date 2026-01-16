我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（16）日在主場大通中心迎戰紐約尼克，勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）以及明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler III）這一場比賽合砍59分，率領球隊以126：113拿下勝利，取得近期的2連勝。球隊近期內部深陷交易傳聞之中，也需要一場勝利穩定軍心。此役雙方都有傷兵，前一場受傷的尼克隊主控布朗森（Jalen Brunson）賽前就確認無法出戰；而勇士這邊，前鋒桑托斯（Gui Santos）於第一節不慎與對手碰撞後嚴重扭傷左腳踝，最終在工作人員攙扶下才得以返回休息室，缺席剩餘比賽。今天首節勇士一度陷入大比分落後，被手感火燙的尼克隊壓著打，但巴特勒在首節末有出色發揮，自己能得分，也能穿針引線助攻隊友，該節打完勇士以30：35追到差5分。次節勇士繼續追分，霍福德（Al Horford）的三分球讓球隊反超，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有亮眼發揮，半場打完勇士以62：59領先3分。巴特勒拿下了15分為兩隊之冠，柯瑞則有9分進帳。易籃再戰後，巴特勒和柯瑞擋拆配合過上籃得分，之後柯瑞連進兩進三分球，穆迪也（Moses Moody）也在快攻中命中外線，勇士打出13：2攻勢將分數拉開，後續尼克雖然也有一些小高潮，但勇士能給予回擊，三節打完以99：87領先。今天布朗森不在，尼克追分靠著前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）切入追分，不過火力仍略顯不足，隨著比賽時間流逝，以及巴特勒命中鎖定勝利的三分球，勇士帶走勝利，拿下2連勝。巴特勒這一場拿下32分、另有7顆進攻籃板，柯瑞則得到27分7助攻。尼克隊方面則以阿奴諾比和麥克布萊德的25分為最佳。