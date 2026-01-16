我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福永壯志（如圖）是知名導演，還跨界好萊塢工作。（圖／達志影像）

日本女星長澤雅美在今年元旦當天宣布結婚喜訊，老公就是導演福永壯志，由於福永壯志是美國影集《幕府將軍》導演之一，常常要到海外工作，外界都猜測兩人會因此分居一段時間，沒想到近日竟傳出長澤雅美去年底就決定在2026年要長期休養，還準備直接愛相隨，跟老公到國外工作，預計今年開拍的《行騙天下JP》續集也傳出將延期到明年後。福永壯志是日本影壇知名大導演，不只受邀到各大影展，還跨足好萊塢影集製作，參與《幕府將軍》第一季第7集等工作，預計在1月到加拿大進行拍攝工作，將近有1年的拍攝時間，讓外界猜測與長澤雅美會有一段分居生活。不過有知情人士爆料，長澤雅美早在去年底就告知相關單位，會在2026年長期休養，由於她一直有到紐約百老匯進修演技的想法，加上老公長住紐約，兩人因此一拍即合，長澤雅美這次休息也正是想陪伴老公而做的決定。根據爆料中指出，長澤雅美有減少工作量，多陪伴家庭的想法，2018年開始主演的《行騙天下JP》目前已推出3集電影版，原定在今年春天拍續集，但因為長澤雅美休假計畫，而延期到明年後，除此之外，長澤雅美也在調整其他廣告、代言等行程，準備陪老公到國外工作。長澤雅美在元旦當天宣布與福永壯志登記結婚的喜訊，「在此向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成登記結婚」，並在之後以中文、日文、英文向粉絲道謝，獲得外界大量祝福。但不料消息公布不到幾天，長澤雅美所屬公司東寶藝能就發出聲明，透露日本媒體為了取得更多長澤雅美結婚的相關素材，嚴重侵害她本人、家人、周遭好友的隱私，造成了巨大的心理負擔，使她活在恐懼中。公司聲明中指出，許多媒體透過「突襲採訪」的方式對長澤雅美相關人士進行取材，造成了巨大的困擾，並表示若是未來再發生相關事件，不排除採取法律流程解決問題。