▲香港型男主播陳書君（左）將和男友共度一生。（圖／翻攝自陳書君IG@vincentchan1013）

有「型男主播」封號的香港有線電視新聞HOY資訊台首席主播陳書君，近期他在IG上分享交往6年男友的驚喜求婚的過程。面對男友單膝下跪許下承諾，他當場淚崩點頭，並秀出訂婚戒甜蜜告白：「因為我的答案一直都是你」，閃瞎大批粉絲。陳書君在IG開心宣布：「He asked. I said YES. WE’RE ENGAGED!（他問了，我說好。我們訂婚了！）」照片中他與未婚夫笑得燦爛，幸福之情溢於言表。回憶起求婚當下，陳書君對未婚夫喊話：「致我的未婚夫、未來的丈夫，你是我人生中最棒的冒險。」他表示，要說出「我願意」這三個字完全不需要猶豫，因為這6年來的相知相惜，讓他認定了對方，「My “Yes” was easy because my answer has always been you.（我的『好』說得很輕易，因為答案一直都是你。）」他也特別感謝一群被他稱為「精選家人（chosen family）」的好友們，不僅幫忙保守祕密，更在現場見證了這個充滿愛的求婚時刻。根據維基百科，陳書君現年33歲，畢業於香港浸會大學。他在2018年投身新聞界，以帥氣外型與穩健台風迅速累積人氣。陳書君是香港有線電視新聞HOY資訊台的首席主播，擁有優秀的雙語能力，同時兼任香港國際財經台的英語主播。平時在主播台上專業嚴肅的他，粉絲也難得看見他感性一面，長跑6年修成正果的愛情，也引來外界祝福。