▲有粉絲目擊剛金莎（左）、孫丞瀟（右），兩人互許終身後，在冰島海邊散步。（圖／翻攝自微博＠娛樂圈茶水間）

44歲中國女歌手金莎在聖誕節前夕被小她19歲的男友孫丞瀟求婚成功，兩人在冰島海邊互許終身。過去兩人曾因為年齡差被中國粉絲戲稱是母子戀，如今相戀3年，修成正果，現在中國粉絲改稱他們是熱播劇《狙擊蝴蝶》的現實版，姐弟戀有好的結局。金莎與孫丞瀟同步在微博曬出甜蜜影片，影片中只見孫丞瀟在唯美的冰天雪地中單膝下跪，求婚成功後激動抱住金莎，兩人在極美的鑽石沙灘上深情擁吻。圈內好友朱丹、王梓薇也第一時間送上祝福，見證得來不易的幸福。金莎因2010年演唱電視劇《神話》片尾曲〈星月神話〉走紅，隨後又因和新加坡歌手林俊傑合唱〈發現愛〉、〈期待愛〉廣受台灣觀眾喜愛。過去也曾傳出她和林俊傑的緋聞，但兩人都對外說明是兄妹情。回顧兩人戀情，孫丞瀟畢業於上海戲劇學院，與金莎在一次聚會中相識。為了追求女神姊姊，當年還是學生的孫丞瀟連續53天做了不重樣的159道菜，成功以廚藝獲得金莎的芳心。但是相差19歲的戀情並非一帆風順。兩人曾合體登上戀愛綜藝節目，孫丞瀟當時提到，作為剛畢業的大學生，面對早已成名的金莎，內心深處其實充滿不自信，認為自己很窮，根本配不上金莎。他曾在節目中承諾，希望努力工作存錢，要親自買五金（金飾）給金莎並籌備婚禮。為了證明自己不是為了錢，孫丞瀟在節目中討論到婚前財產公證議題時，也表示支持。金莎則多次公開力挺男友，稱讚他的上進心與責任感，維護這段感情。近期陳妍希主演的電視劇《狙擊蝴蝶》熱播，劇中相差19歲的姊弟戀情節讓觀眾直呼好上頭。現在金莎與孫丞瀟修成正果，中國粉絲轉向封他們是現實版的《狙擊蝴蝶》。