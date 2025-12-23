我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許允樂透露自己在12月13日被求婚。（圖／IG@byleway）

男星李玉璽本月17日和許允樂正式宣布結婚，相差6歲的姐弟戀收到許多祝福，今（23）日稍早，許允樂曬出自己被李玉璽求婚的照片，可以看見小倆口深情對看，還曬出了無名指的大鑽戒，甜喊：「謝謝老公。」許允樂今日在IG限時動態透露自己在12月13日被李玉璽求婚，她在社群寫下，自己被求婚當天還去完成了一場演講，沒想到回家後就被求婚了，「演講後回到家，發現家裡好多人，走上樓，還有穿西裝抱著吉他的男朋友。」透露自己當天還被朋友提醒不要穿西裝，原來是親友們早就串通好，當天是自己的「被求婚日。」接著許允樂曬出自己和李玉璽深情對看的照片，可以看見她開心地嘟著嘴巴盯著李玉璽，手上抱著一束非常漂亮的玫瑰花，背景都是金銀色氣球，而李玉璽握著許允樂的手，曬出了無名指上鑲有大大鑽石的鑽戒，她寫下「謝謝老公，謝謝朋友們」，幸福指數破表。李玉璽與許允樂的緣分始於2024年合作舞台劇《婚內失戀》，雖然兩人在劇中並未有直接對手戲，但隨著巡演與宣傳活動密集進行，私下互動逐漸增多，也因此熟識。直到2025年初，兩人被媒體爆出熱戀，戀情正式浮上檯面。李玉璽事後也大方分享，是許允樂讓他重新相信愛情。兩人公開交往消息近一年，本月17日在社群曬出婚戒與結婚證書，正式宣佈結為夫妻，開心喊道：「一起變老！」獲得許多粉絲祝福。