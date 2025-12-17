我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏傑（如圖）祝福同門李玉璽新婚，被問及傳授婚姻祕訣？他打趣自嘲一番。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲李玉璽（左）和許允樂（右）修成正果。（圖／翻攝自李玉璽臉書）

李玉璽娶回許允樂！今（17）日2人宣布結婚喜訊，「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」，引發各界熱烈祝福。而稍早與李玉璽同屬經紀公司「晴空鳥」的江宏傑出席《廚師的迫降2：客家廚房》媒體茶敘，見狀欣喜祝賀對方：「有啊！剛剛有傳訊息恭喜！遇到對的人就沒有嚇到。」也被問及傳授婚姻祕訣？江宏傑打趣自嘲「是問我嗎？」接著笑回：「我想他也聽不進去吧！好好愛著對方吧！」李玉璽與許允樂宣布結婚，演藝圈眾星驚喜不已，稍早同門的江宏傑露面受訪，表示第一時間傳訊息恭喜男方，「有啊！剛剛有傳訊息恭喜！」樂見小倆口遇到對的人，因此喜訊不太意外。江宏傑分享道，同公司私下聚會，李玉璽帶過許允樂出席，親眼看過小倆口相處，被問及是否傳授對方婚姻祕訣？江宏傑一聽愣住「是問我嗎？」接著說回：「我想他應該也聽不進去吧！好好愛著對方就好！」會這麼說，不得不提到江宏傑上一段婚姻，他與福原愛2016年結婚，婚後陸續生下1子1女，怎料2021年爆出福原愛返回日本、提出離婚，2人官司打到去年才落幕，福原愛甚傳疑似介入有婦之夫婚姻，風波不小。