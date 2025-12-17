李玉璽娶回許允樂！今（17）日2人宣布結婚喜訊，「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」，引發各界熱烈祝福。而稍早與李玉璽同屬經紀公司「晴空鳥」的江宏傑出席《廚師的迫降2：客家廚房》媒體茶敘，見狀欣喜祝賀對方：「有啊！剛剛有傳訊息恭喜！遇到對的人就沒有嚇到。」也被問及傳授婚姻祕訣？江宏傑打趣自嘲「是問我嗎？」接著笑回：「我想他也聽不進去吧！好好愛著對方吧！」
李玉璽與許允樂宣布結婚，演藝圈眾星驚喜不已，稍早同門的江宏傑露面受訪，表示第一時間傳訊息恭喜男方，「有啊！剛剛有傳訊息恭喜！」樂見小倆口遇到對的人，因此喜訊不太意外。
江宏傑分享道，同公司私下聚會，李玉璽帶過許允樂出席，親眼看過小倆口相處，被問及是否傳授對方婚姻祕訣？江宏傑一聽愣住「是問我嗎？」接著說回：「我想他應該也聽不進去吧！好好愛著對方就好！」
會這麼說，不得不提到江宏傑上一段婚姻，他與福原愛2016年結婚，婚後陸續生下1子1女，怎料2021年爆出福原愛返回日本、提出離婚，2人官司打到去年才落幕，福原愛甚傳疑似介入有婦之夫婚姻，風波不小。
♫李玉璽小檔案
生日：1993年3月30日
身高：182公分
家庭：父親李亞明
專輯：《勢在必行》、《搖滾小日子》、《Mr. Lucy》、《厭倦》
代表作：
電影：《我的少女時代》、《有一種喜歡》
電視劇：《惡作劇之吻》、台劇《神之鄉》
♫許允樂小檔案
生日：1987年4月4日
身高：163公分
經歷：早期擔任市議員助理，後轉戰出版與社群經營。
書籍：《只是想活得漂亮》
婚姻：
張兆志（2017~2023）
李玉璽（2025/12/17~）
📌看更多
許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志13字發聲：托住妳的幸福 粉絲看哭
許允樂二婚！花了1年半斷開張兆志 她一度自責淚崩：哭成一隻豬
許允樂喜嫁小6歲李玉璽！前夫張兆志結紮不孕 她昔為求子離婚
🔺資料來源－
客家電視台
