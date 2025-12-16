我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《狙擊蝴蝶》原著小說是悲劇。（圖／翻攝自微博）

陳妍希和周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》正在熱播中，姐弟戀加上雙向救贖的劇情好評不斷，只是原著小說中女主角岑矜（陳妍希 飾）在94歲過世，男主角李霧（周柯宇 飾）為愛情殉情，反觀電視劇版本停留在兩人婚後生下女兒，甜蜜一家三口的場景，被說比原著小說還好看。《狙擊蝴蝶》結局中周柯宇向陳妍希求婚成功，番外篇中演到兩人生下女兒「岑想」，許多人誇電視劇比原著小說還好看，因為小說的番外篇中，陳妍希的角色岑矜在94歲過世，李霧處理完她的後事後也跟著殉情，悲劇收尾。周柯宇在劇中飾演的李霧，是陳妍希爸媽資助的偏鄉小孩，因緣際會下被陳妍希帶回城市讀書，也對這個姐姐產生愛意，經歷出國讀書、互相誤解，出社會之後的周柯宇撇掉過往的羞澀，對陳妍希直球進攻，有網友統計兩人在前6集就親了18次，甜蜜指數破表。《狙擊蝴蝶》剛播出時不被看好，但最後卻交出了亮眼成績，小成本演出大製作的效果，全都歸功於台灣導演黃天仁，他與團隊花了3天時間將劇本時間線打碎，用今昔交錯的方式重新書寫，讓觀眾一邊看男女主角放閃，一邊還有抽絲剝繭，想釐清真相的懸疑感。黃天仁執導過的電視劇有《想見你》、《在暴雪時分》、《荼蘼》、《稍息立正我愛你》、《只為遇見你》等，都是收視、社群討論保證的熱劇。《狙擊蝴蝶》自12月4日播出後，一星期就在騰訊視頻熱度達到26000（大熱劇的平均熱度是28000）；在豆瓣電視劇熱度排行暫居第二名，貓眼、百度、微信指數都是斷層級第一，抖音播放量破8億，被說是A級劇播出S+效果（小成本爆款）。