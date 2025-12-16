我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《狙擊蝴蝶》陳妍希咬周柯宇嘴唇。（圖／翻攝自Netflix）

陳妍希和陳曉離婚後，因電視劇《狙擊蝴蝶》再度走紅，和小19歲周柯宇大談姐弟戀，卻毫無違和感，劇中有許多親密吻戲，陳妍希也說這是她拍過吻戲最多的作品，周柯宇有時候都親到耳朵漲紅，還忍不住問導演，「能播嗎？你真的都會用嗎？」陳妍希出道多年，有初戀系女神封號，拍過無數甜蜜愛情戲，但《狙擊蝴蝶》卻是她拍過吻戲最多的作品，更何況周柯宇出道沒多久，對於親密戲也沒太多經驗，陳妍希虧，「弟弟一開始沒拍那麼多，特寫他耳朵紅得跟什麼一樣！」周柯宇說導演黃天仁很有想法，尤其對於親密戲，知道如何突出感情的遞進，「親密戲多什麼程度，多到我們都會問導演，拍這麼多親密戲，它能不能播？你真的都會用嗎！」陳妍希接著解釋，一開始她也很害羞，但看到周柯宇緊張到會對著牆壁練習，自己反而不好意思害羞了。隨著戲劇即將進入尾聲，周柯宇在微博分享一張和陳妍希的拍立得照片，雖然畫質很模糊，但可見他寵溺地抱著陳妍希的頭，陳妍希則害羞對鏡頭一笑，周柯宇寫下，「岑矜，謝謝你讓我來到你身邊。」陳妍希則回，「李霧，禮物」，甜蜜感滿滿，不少劇迷看了都笑稱，這姐弟倆跟官宣沒什麼兩樣，還因此登上微博熱搜。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。