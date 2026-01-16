西區強強對決今（16）日上演，休士頓火箭主場迎戰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，火箭雖展現強大防守侵略性，僵持了前三節，卻在末節徹底崩盤。終場火箭以 91：111慘遭雷霆「雙殺」，不僅暴露出球隊進攻體系的缺陷，球星杜蘭特（Kevin Durant）的低迷手感與探花秀謝潑德（Reed Sheppard）的防守黑洞，更成為賽後熱議焦點。火箭媒體人Roosh甚至直言：「這隊問題多到一篇文根本寫不完。」
「死神」杜蘭特遭包夾陷入泥沼
火箭此役防守端在開局成功包夾「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），讓這位得分好手首節得分掛零。然而，火箭自己的「進攻荒」卻成了致命傷。核心老將杜蘭特今日也被雷霆「鎖死」，全場23投僅7中、三分球5投0中，命中率跌破三成。
隨年齡增長，杜蘭特面對高強度包夾的擺脫能力跟過去相比確實有所下滑。在缺乏控衛組織的情況下，他被迫陷入大量低效單打。更有評論毒舌表示，擁有杜蘭特的火箭似乎不如上季流暢，這足以證明41歲的「死神」已無力獨自帶隊爭冠。
兩大短板現形：組織荒與三分荒
儘管火箭本場狂抓60個籃板，比雷霆多出16個，卻換不回一場勝利，原因在於兩大硬傷：組織能力與外線火力。
組織斷層： 火箭全隊整場僅傳出17次助攻，卻發生14次失誤，進攻節奏支離破碎。申京（Alperen Sengun）雖然繳出14分、13籃板，但在霍姆格倫（Chet Holmgren）的防守下出現5次失誤，難以負擔組織重任。
三分打鐵： 火箭全場三分球21投僅5中。反觀雷霆多點開花，全場飆進14記三分，末節更是一波流帶走比賽。
探花謝潑德淪戰犯？隊記砲轟：防守黑洞
末節崩盤的關鍵點，被歸咎於主帥烏度卡（Ime Udoka）的陣容調度。當時場上擺出謝潑德與阿門（Amen Thompson）的組合，雷霆立刻針對身材矮小的謝潑德進行強攻，一波2：14的攻勢直接打爆火箭。
謝潑德身為探花射手，此役10投3中僅拿7分，且多數是在垃圾時間進帳。火箭隊記Roosh重砲批評：「謝潑德在防守端是個巨大的漏洞，有時看著真讓人難受。」社群平台上甚至出現「交易謝潑德」的聲浪，認為他在防守端完全無法生存。
雷霆統治力十足 烏度卡調度遭疑僵化
雷霆今日不僅贏在SGA的個人能力，更贏在防守。霍姆格倫在內線隻手遮天，全場狂送4記阻攻。火箭主帥烏度卡在賽後也遭到質疑，面對球隊三分頻頻打鐵，調度卻顯得毫無變通，眼睜睜看著分差被拉開至25分。
火箭輸球後戰績來到23勝14敗暫居西區第六。這場慘敗徹底戳破了球隊的爭冠假象，如何在交易截止日前補強組織點與外線火力，將是球團的首要難題。
