達拉斯獨行俠隊今（16）日在主場以144：123大勝猶他爵士，陣中傳奇射手湯普森（Klay Thompson）迎來職業生涯的雙重里程碑。他不僅在三分球命中總數上正式超越里拉德（Damian Lillard），升至NBA歷史第4位，更刷新了一項自NBA成立80年以來無人能及的紀錄：生涯第44次在「零罰球」的情況下狂砍超過25分。本場比賽湯普森展現極致高效的投射表現，僅出賽23分鐘，18投10中，其中三分球13投6中，攻下26分、6助攻。值得注意的是，這26分全部來自運動戰投籃，沒有獲得任何罰球機會。根據統計，這是湯普森生涯第44場「零罰球且得分25+」的比賽，持續改寫他所保持的NBA歷史第一紀錄。這項數據遙遙領先第二名的希爾德（Buddy Hield，29場）與第三名的麥科勒姆（CJ McCollum，26場），展現了他作為歷史最頂尖定點射手與無球得分手的獨特性。賽後談到三分紀錄升至歷史第4，湯普森謙虛地向前輩致敬。他表示，自己青少年時期曾虔誠地觀摩雷阿倫（Ray Allen）與米勒（Reggie Miller）的比賽：「特別是他們無球跑動、閱讀掩護以及在關鍵時刻投籃的技藝，對我而言，這兩人就是得分後衛的標杆。如今能與他們同列榜單，簡直如夢似幻。」湯普森目前生涯三分命中數已來到2806球，前方僅剩下柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）以及雷阿倫。「這完全源於我對比賽的熱愛，我就是愛投籃。」湯普森感性地回憶，小時候家門口那個帶彈簧的籃圈是他快樂的源泉，也是他逃避功課的方式。他笑著說：「能聽到那刷網的聲音（Swish），一直是我最喜歡的事。這份熱愛激勵著我走到今天，並繼續前行。」獨行俠主帥基德（Jason Kidd）也對愛將表達高度讚賞：「看看克萊職業生涯所成就的一切，能看到他在三分榜上持續攀升，並成為這段歷史的一部分，真的非常酷。」