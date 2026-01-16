我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒（CPBL）即將送別一位跨越世代的傳奇內野手。統一7-ELEVEn獅隊核心「台灣轟炸機」陳鏞基（Mayaw Ciru），已確認將在2026年球季結束後正式高掛球鞋。回首他自2004年開啟的職業生涯，這名42歲的老將不僅是台灣職棒史上第8位「千安、百轟、百盜」俱樂部成員，更是無數球迷心中永遠的國際賽英雄。陳鏞基的職業夢想起飛於2004年，當時美國職棒西雅圖水手隊看中其精湛的游擊守備與高球商，以約30萬美元簽約金將其簽下。當時水手隊球探Jamey Storvick曾形容他為「亞洲最優秀的年輕野手」，而陳鏞基也不負眾望，在短期1A第一年就奪下盜壘王頭銜，並於2007年首度登錄在大聯盟40人名單，成為繼胡金龍之後，第二位以此身分寫下紀錄的台灣內野手。儘管旅美中後期因肩膀與膝蓋傷勢被迫開刀，多次在大聯盟門口徘徊，但他堅韌的復健態度與對進步的渴望，始終是後輩旅外球員的榜樣。對球迷而言，陳鏞基最耀眼的時刻往往與國家隊戰袍緊緊相連。他是2006年多哈亞運金牌班底，更是同年第一屆WBC世界棒球經典賽的英雄。在對陣中國隊的關鍵一役，他擊出石破天驚的「滿貫全壘打」，這記全壘打不僅為台灣隊定下勝基，也從此讓他獲得「台灣轟炸機」的封號。無論是雅典奧運、經典賽還是世界盃，只要國家隊需要，陳鏞基幾乎無役不與。除了球場上的英姿，陳鏞基也曾於2012年客串演出由澎恰恰執導的棒球電影《球愛天空》。他在片中飾演自己，穿上熟悉的13號球衣，與潘威倫、張泰山等球星一同現身。這部電影呈現了純真的棒球夢，而陳鏞基在片中的參與，也讓他成為棒球文化與流行藝術跨界的重要象徵。2011年回台加入統一獅後，陳鏞基成為隊史重要拼圖。他在中職賽場展現極高的打擊穩定度，並在2021年對戰中信兄弟時，於第8局最後打席敲出生涯第1000支安打，達成中職第26人的里程碑。截至2025年球季結束，陳鏞基中職生涯累積出賽1324場，敲出1324支安打（生涯打擊率維持在0.304的高標）、136發全壘打與735分打點。當年簽下他的球探Jamey曾預言他能達成1500安，即便因傷病調整，陳鏞基依然在42歲高齡達成了「千安百轟百盜」這項象徵全能、健康與耐力的極致榮耀。陳鏞基曾說過職棒賽場很殘酷，若拿不出實力就會被淘汰，因此也要督促自己。陳鏞基這番話貫徹了他的職業生涯。從當年20歲赴美挑戰的小將，到如今成為帶領統一獅拿下3座總冠軍（2011、2013、2020）的精神領袖，陳鏞基即將退休象徵著一個世代的完結，但他留下的「轟炸機」精神，將永遠刻在台南球場與台灣棒球史中。