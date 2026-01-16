KFC肯德基騙蛋撻停賣引起恐慌，掀起搶購潮忙翻店員還收割流量！品牌行銷暨公關危機處理專家「凱爺」唐源駿分析表示，虛假的「飢餓行銷」釀3大致命傷，排隊假象終將引發反噬，他舉例全球熱銷的可口可樂，1985年曾更換經典配方成新可樂（New Coke），上市三個月遭大量消費者抗議、認輸換回原味，成20世紀行銷史上最大失敗企劃。
肯德基挑戰台灣人愛吃「被炸雞耽誤的蛋撻」忠誠度，把幾乎稱霸市場28年的經典原味蛋撻下架走入歷史。騙到不少消費者以為蛋撻停賣引起恐慌，掀起搶購潮忙翻店員還收割流量！今真相揭曉新蛋撻「更改配方」變酥皮，全民怒轟假停賣真漲價罵爆拒買。
品牌行銷暨公關危機處理專家「凱爺」唐源駿示警表示，直言這種操作若未拿捏得當，恐讓品牌陷入「信任破產」的嚴重危機。點出這次虛假的「飢餓行銷」釀3大致命傷。
一、利用「失去的恐懼」製造排隊假象！終將引發消費者反噬
唐源駿分析，肯德基蛋撻雖然是副餐，但在消費者心中地位極高。品牌拐彎釋出「停售」訊號，精準擊中消費者「現在不吃，以後沒機會」的預期心理，短期內確實能成功製造排隊人潮與話題流量。
然而，這類為了新品上市或產品漲價而做的「宣傳噱頭」，容易將消費者的情緒從「惋惜」轉為「被欺騙的憤怒」。一旦被貼上「放羊的孩子」標籤，品牌信任度將瞬間跌至谷底，他示警：「當網路輿論發現是虛驚一場時，反撲力道將不可小覷，」恐引發消費者反噬。
二、過度依賴「恐嚇式行銷」！消費者將更嚴格審視：不再買單
「台灣行銷界沒有更好的做法了嗎？一定要用這種類似恐嚇、缺貨的操作？」唐源駿忍不住問道，從必勝客到肯德基，近期速食業常以此類操作手法博眼球。
品牌若習慣以製造恐慌來換取關注，唐源駿表示，長期消費者的信任失去，長期下來將導致「邊際效應遞減」。未來推出真正的行銷活動或新品資訊時，消費者反而會戴上有色眼鏡，以加倍嚴苛的標準審視每一次的商業行為、甚至不再買單。
唐源駿無奈稱：「這個部分其實對品牌來說長期是不好」，同時呼籲，「如果現在還有很多廣告公司，提出這樣子的案子時，請大家慎選慎用。」
三、前車之鑑！憂步上「可口可樂」後塵：20世紀行銷史上最大失敗
評估肯德基這次蛋撻停賣風波，唐源駿特別舉出經典案例「可口可樂新配方事件」，1985年官方曾更換經典配方成新可樂（New Coke），當時聲稱「最棒的口味變得更美味了」進而發表新風味，還強調已完成市場調查才進行調整。
未料，上市三個月即遭大量消費者抗議、品牌認輸換回原味，成20世紀行銷史上最大失敗企劃。認為肯德基不可忽視前車之鑑。
資料來源：肯德基、唐源駿
