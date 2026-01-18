浴室、廚房水垢超難清除！尤其是水龍頭只要有白白的水垢，看起來就會又髒又老舊，外媒《快報》就表示，清理水垢其實很簡單，只要使用飲料「可口可樂」就可以清除。也有台灣民眾分享，自己偷懶2個月沒有打掃浴室，發現浴室玻璃積了厚厚水垢，他使用檸檬酸加熱水，輕輕搓一下水垢就掉了，效果讓他超驚豔。
可樂酸性物質溶解水垢 輕鬆恢復乾淨水龍頭
我們日常用的水中都含有礦物質，當水分蒸發後，就會在金屬、玻璃等表面形成白白的「水垢」，如果再加上清潔用品殘留的「皂垢」，久了就會讓廚房跟浴室變得很髒，而且這些污垢會死死卡在上面，超難清除。根據外媒《快報》報導，其實水垢不用使用清潔劑猛刷，有清潔專家推薦，可改用「可口可樂」來清潔水垢。
專家指出，可樂不僅是可以喝的飲料，裡面還含有檸檬酸、酒石酸與磷酸等酸性物質的成分，這些酸性物質可以溶解鐵鏽、油脂和礦物質沉積物，讓水垢能被輕鬆除掉，加上可樂的酸度不強，不太會損傷金屬。先準備一個塑膠袋，在袋中裝足夠的可樂，再把塑膠袋套住水龍頭的出水口，以橡皮筋固定，接著靜置泡至少一小時，讓酸性物質可以溶解水垢，如果污垢太嚴重，可以泡久一點；時間到了把塑膠袋取下，以牙刷刷洗殘留的污垢，再用溫水把可樂沖乾淨就可以了。
檸檬酸＋熱水、白醋 效果驚人
過去也有民眾在Threads分享，自己偷懶2個月沒有洗浴室，導致浴室積了很多頑固水垢，用了很多水垢清潔劑效果都不好，後來他挖了一茶匙的檸檬酸粉，放在要去除水垢的地方，再倒上熱水、用海綿搓洗一下，就把水垢完全清除，效果讓他超級驚豔。
水垢除了可以用檸檬酸清除之外，還可以試試看白醋，有內行人在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，過期的白醋可以先不要丟掉，直接噴在皂垢或水垢上，也可以溶解皂垢！如果皂垢很厚，可以不用稀釋，若不太嚴重，則可以白醋跟水的比例1比1，稀釋後噴在髒污上，不過他也提醒，在清潔的時候最好戴上口罩，因為醋在溶解皂垢的味道很難聞。
資料來源：《快報》、Threads、我愛全聯-好物老實說
