我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五索（如圖）在網路節目分享和男友的閨房事。（圖／翻攝自五索YouTube）

35歲香港網紅「五索」鍾睿心，去年被踢爆是66歲、身家百億的香港大生銀行主席馬清鏗的小三，這段相差31歲的父女戀，長跑10年並育有子女，早已是公開的祕密。鍾睿心日前在網路節目《五索波波池》中大談私密房事，自爆男友雖然年過六旬，但性慾依然相當旺盛，經常讓她體力透支，羞喊對方需求大到「可以每晚來幾次、搞整晚」，直言這種困擾甚至影響到她隔天的工作進度，大膽言論瞬間引爆網路話題。五索在IG公開和老公、小孩平常生活的私房照片，也在以「兩性關係」為主題的網路節目談論夫妻房事。鍾睿心面對「史上最強小三」的封號顯得相當坦然。她直言自己經歷過單親、沒錢的慘痛日子，現在不介意表現人性醜惡的一面，更毫不避諱地承認自己貪錢，認為這只是對自己誠實。但她表示，儘管身分特殊，她對感情有強烈的潔癖，嚴正拒絕多元開放關係。她表示，現在連對方的手機都懶得看，但底線是絕對不能讓她知道有其它對象，若被發現會毫不猶豫分手，「我即刻可以搵一個高大靚仔嘅鬼佬（我馬上就可以找一個高大帥氣的老外）」。當主持人Jason問及私密性癖好時，鍾睿心大嘆口氣，透露馬清鏗的性慾與其年齡完全不相符。她表示自己過了35歲後性致缺缺，但男友卻依舊精力充沛，「真的可以搞整晚，我第二天真的很累，因為我要顧小孩又要工作。」。她更自爆曾為了此事與男友多次爭吵，希望對方能將親密行為集中在週末，不要在平日消耗她太多體力，崩潰直呼這對她來說已經變成一種困擾。兩人交往10年，鍾睿心表示，兩人常因無聊小事大笑，這是金錢買不到的快樂。至於是否想要扶正跟男友結婚？她表示，因過去的婚姻創傷而有所保留，反而是男方思想較傳統，似乎希望能有名份，但她目前心態是，只要彼此珍惜、享受過程，比一張結婚證書更重要。