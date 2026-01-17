〈Golden〉是 Netflix 動畫電影《Kpop獵魔女團》中由虛構女團 HUNTR/X 演唱的代表歌曲，一推出席捲全球，引來許多歌手翻唱，包括MAMAMOO頌樂、IVE安俞真、金曲歌后彭佳慧等等。值得一提的是，已故藝人安迪愛女、歌手林吟蔚近日演唱〈Golden〉台語版，影片曝光讓網友相當驚豔，狂讚：「寫詞的人很厲害」、「完全無違和」、「天哪！好好聽」、「我會想學台語版欸」、「好強！不輸原唱欸」。
林吟蔚演唱台語版〈Golden〉網友狂讚：不輸原唱
林吟蔚近日演出時，演唱台語版〈Golden〉，並解釋台語歌詞的含義，像是「著吊（tio̍h-tiàu）」是中計、中圈套，「煞煞去」 是算了，「這馬」是現在的意思，讓大家能透過歌曲學習台語唸法。此外，影片中林吟蔚歌聲甜美，唱到高音時更是臉不紅氣不喘，展現超強唱功。
雖然是台語版，但配上原曲一點都不違和，影片曝光後，不僅YouTuber董仔直呼「我會想學台語版欸」，其他網友也紛紛稱讚：「超厲害的啦，好好聽」、「請出臺語版謝謝」、「聽了會感動想哭是正常的嗎」、「好強」，影片至今已經累積42.1萬人觀看。
〈Golden〉奪金球獎最佳歌曲 各國藝人爭相翻唱
轟動全美的Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》拿下第83屆金球獎最佳動畫片，主題曲〈Golden〉也得到最佳歌曲獎，成為年度夯曲。而演唱這首歌的Ejae上台領獎時感動落淚，透露曾在SM娛樂當了10年練習生都無法出道，放棄當偶像之後赴美進修，一面轉進幕後從事音樂創作，因緣際會下成了這首歌的主唱，並且爆紅全球。
資料來源：林吟蔚IG
✏️台語小教室
* 著吊（tio̍h-tiàu）：中計、中圈套
* 細膩 （sè-jī）：做事小心謹慎
* 煞煞去 （suah-suah--khì）：算了
* 這馬（tsit-má）：現在
* 連鞭（liâm-mi）：馬上
我是廣告 請繼續往下閱讀
林吟蔚近日演出時，演唱台語版〈Golden〉，並解釋台語歌詞的含義，像是「著吊（tio̍h-tiàu）」是中計、中圈套，「煞煞去」 是算了，「這馬」是現在的意思，讓大家能透過歌曲學習台語唸法。此外，影片中林吟蔚歌聲甜美，唱到高音時更是臉不紅氣不喘，展現超強唱功。
雖然是台語版，但配上原曲一點都不違和，影片曝光後，不僅YouTuber董仔直呼「我會想學台語版欸」，其他網友也紛紛稱讚：「超厲害的啦，好好聽」、「請出臺語版謝謝」、「聽了會感動想哭是正常的嗎」、「好強」，影片至今已經累積42.1萬人觀看。
轟動全美的Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》拿下第83屆金球獎最佳動畫片，主題曲〈Golden〉也得到最佳歌曲獎，成為年度夯曲。而演唱這首歌的Ejae上台領獎時感動落淚，透露曾在SM娛樂當了10年練習生都無法出道，放棄當偶像之後赴美進修，一面轉進幕後從事音樂創作，因緣際會下成了這首歌的主唱，並且爆紅全球。
資料來源：林吟蔚IG
✏️台語小教室
* 著吊（tio̍h-tiàu）：中計、中圈套
* 細膩 （sè-jī）：做事小心謹慎
* 煞煞去 （suah-suah--khì）：算了
* 這馬（tsit-má）：現在
* 連鞭（liâm-mi）：馬上