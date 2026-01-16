「時尚媽咪」Melody（殷悅，本名劉恭顯）2023年7月宣布與富商吳育奇結束17年婚姻，離婚後的她都會女強人形象鮮明，收獲不少粉絲。今（16）日為Melody 47歲生日，她在粉專上傳一段「叼菸」點蠟燭的短片，引起粉絲熱議，笑虧她是老菸槍。
稍早曝光的影片，Melody戴著「BIRTHDAY GIRL」的燈飾髮箍，披上壽星彩帶，手拿草莓奶油小蛋糕，鏡頭外一隻疑似男人的手，遞上一根長蠟燭，Melody接著做出叼菸借火的動作，把蠟燭點燃，並插在蛋糕上。
原來，Melody這支短片是在模仿同天生日、韓星Jennie的慶生Reels，以類似的點菸動作向偶像致敬，粉絲留言：「太有創意了」、「姿勢100」、「太帥了吧」、「這個樣子怎麼可能47（歲）」、「老菸槍唷」、「齁！抽菸！」
Melody減法保養凍齡祕訣 運動飲食並行養成少女感
Melody無論出席活動或日常曝光，總是散發少女般的緊緻光采，視覺年齡一點也不像40多歲，她曾經分享保養哲學在於「減法原則」，強調日常保養步驟要少而精，專注保濕、防曬與高濃度產品，避免過多疊加造成肌膚負擔，定期醫美如電波拉提也是她的祕密武器，但她提醒，術後務必加強修護保濕並搭配良好作息，才能讓效果持久。
除了肌膚保養，Melody的身材管理更靠規律運動與飲食控管支撐，她推「擴胸超慢跑」結合瑜伽伸展與重訓，視運動為健康投資而非體態壓力，每週固定2至3次，既促進循環又提升氣色。
飲食上，Melody堅持原型食物、少油鹽，每天喝足2000c.c.溫水並補充膠原蛋白粉，同時重視睡眠與心態調整，認為「好好愛自己、活在當下」才是長效抗老關鍵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
