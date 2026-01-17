我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「主廚級年菜系列」六道聯名年菜涵蓋主菜、湯品與風味主食，呈現節慶餐桌的多元樣貌。（圖／記者陳美嘉翻攝）

年菜不只是便利選項，而是一桌值得期待、能被記住的好料理。深耕台灣食品產業超過半世紀的陸仕企業，因應年節送禮與家庭團聚需求，推出全新「主廚級年菜系列」，攜手高雄知名中餐品牌韻藏中餐廳，由行政主廚翁明道親自研發、全程監製，將餐廳等級的火候、醬香與嚴選食材完整封存，讓消費者在家中也能輕鬆享用星級主廚料理。此次聯名以「送禮」與「家中團聚」為核心概念，從菜色設計到實際食用情境，皆以節慶與重要時刻為出發點。陸仕企業表示，此次合作並非單純品牌聯名，而是由行政主廚翁明道實際參與每一道料理的配方研發與測試，從食材選擇、香料比例到火候掌控，皆依循餐廳出餐標準。透過陸仕成熟的冷凍調理技術與製程控管，將主廚對料理細節的要求穩定轉化，完整保留於成品之中，實現「把星級主廚帶回家」的初衷。此次推出六道聯名年菜，涵蓋主菜、湯品與風味主食，呈現節慶餐桌的多元樣貌。「藤椒牛肉麵」嚴選牛臉頰肉，搭配三椒慢熬湯底，香麻溫潤、鹹鮮回甘，佐以急凍刀削麵，口感彈牙。 「犇牛豆腐煲」以主廚特調十三香醬汁為核心，結合多樣牛肉部位與豆腐慢燉，麻、辣、鮮、香層次分明；另外還有「花膠土雞湯」、「漁香扣元蹄」、「瑤柱海皇羹」、「成都獅子頭」。從年節延伸到日常，老字號持續進化，除年菜系列外，陸仕企業亦規劃於 2025 年推出主打營養均衡的蔬穀麵、午仔魚魚麵以台灣野生午仔魚製作、兼顧營養與口感的魚麵，將「把好料理帶回家」的理念延伸至日常，不只停留在年節，而能延伸到日常餐桌。