▲洪榮宏演唱會播放岳母為他錄製的加油影片，此舉破除他（左）與張瀞云（右）的婚變謠言。（圖／資料照）

▲總統賴清德（中）今日現身高雄，朝聖洪榮宏演唱會。（圖／阿爾發音樂提供）

▲息影多年的丁黛特地為了洪榮宏的演唱會現身站台。（圖／阿爾發音樂提供）

「寶島歌王」洪榮宏今（17）日晚間登上高雄流行音樂中心，舉辦「舊情綿綿」演唱會。針對近期外界高度關注他與愛妻「小鄧麗君」張瀞云的感情狀況，洪榮宏在演唱會中特別安排驚喜環節，播放岳母預錄的加油影片，影片中真情流露的打氣與互動，直接粉碎婚變謠言，展現家庭和睦的一面。除此之外，今晚台下還坐著超大咖歌迷，那就是總統賴清德，他親臨現場朝聖洪榮宏演出，成為另類驚喜。今晚在演唱會現場，洪榮宏感性分享岳母對他的支持，並邀請全場歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復，也祝願所有歌迷平安順心。這段溫情的互動不僅成為全場淚點，更正式澄清了近日的婚變傳聞，證實夫妻關係依舊緊密。除了家庭話題，演唱會另一大亮點則是總統賴清德驚喜現身觀眾席。總統在開演前特別前往後台為洪榮宏打氣，熱情直呼：「我都聽你和你爸爸（洪一峰）的歌！」可見真的是洪榮宏的資深粉絲。在演唱會過程中，洪榮宏特別獻唱總統最愛的〈相思雨〉，賴清德被目擊在台下聽得如癡如醉，並全程坐到演出結束，以實際行動力挺台語金曲。洪榮宏今晚登台時，身穿亮白西裝，以〈山頂黑狗兄〉一曲作為開場，隨後邀請兒子洪亮同台，打鼓替他助陣，如同爸爸洪一峰將麥克風傳承到他手上一樣，今晚能與兒子一起登台表演，洪榮宏內心也深有感觸，感性直言：「這是我這一生收到最好的禮物。」而洪榮宏也為粉絲安排驚喜橋段，找來去年底參加過網路節目《中文怪物》的美籍YouTuber崔璀璨，合唱他與江蕙的金曲〈憂愁的牡丹〉，大咖嘉賓還有息影55年的丁黛，她特別獻唱成名曲〈送君珠淚滴〉，一開口便喚起全場回憶。洪榮宏坦言，邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重。」洪榮宏在台上也直言：「高雄是我的出道之地，更是我的根。」他感性地說，無論是第一次登台還是傷後復出，高雄始終給予他最溫暖的支持。看著全場萬名粉絲熱情大合唱〈望月想愛人〉，洪榮宏在演唱會尾聲驚喜宣布，這份感動將延續到北部，「舊情綿綿」演唱會將於7月25日加場在台北開唱，要把這份台語經典的動人魅力，分享給更多引領期盼的歌迷。