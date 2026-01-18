我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球好手「左手重砲」林俊易，昨日晚間在超級750系列印度羽球公開賽男單4強賽，歷經驚滔駭浪後，以21：9、6：21、22：20擊敗世界排名第19的世錦賽銅牌賴浩俊，生涯首度闖進印度公開賽決賽，林俊易決賽對手將是世界排名第4的印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）。世界排名12的林俊易去年在同為超級750系列層級的中國羽球大師賽，就曾一路闖進決賽，本場準決賽面對賴浩俊，兩人為生涯首度交手，林俊易開局打出一波8：2的攻勢拉開比分，最終以21：9輕鬆收下首局。但第二局賴浩俊迅速調整狀況，反倒以21：6扳回一局，雙方前兩局打完1：1平手。相較於戰局分差較大的前兩局，決勝局雙方比分咬得更緊，關鍵時刻林俊易雖先取得3個賽末點，但遭到追平，所幸隨後把握賴浩俊發球失誤，林俊易終場以22：20勝出。這是林俊易生涯第二度闖進超級750系列的決賽，今日下午14：30將與世界排名第4的印尼名將克里斯提於決賽碰頭，兩人過去4度交手，林俊易僅取得1勝，但就是在2025年中國羽球大師賽16強，該屆賽會林俊易最終一路闖進決賽，拿下生涯至今唯一一座超級750系列的亞軍。