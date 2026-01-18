我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安歆澐（如圖）在上半場演出中不慎受傷非常嚴重，沒想到她撐住站了起來，繼續完成演出，讓觀眾心疼不已。（圖／凱鴻娛樂）

▲安歆澐（右二）的經紀人閃亮亮（圖右）立刻護送她前往急診檢查，所幸並無大礙。（圖／凱鴻娛樂提供）

女星安歆澐去年與小16歲國手老公莊英杰傳出婚變，控訴男方劈腿、家暴，目前正在打離婚官司。昨（17）日她出演《VALO 二部曲-島嶼》舞台劇，擔綱女主角的她，演出過程中頭不慎被特技舞者飛踢，當場昏倒在舞台上。安歆澐醒後仍敬業完成演出，並在經紀人及團隊的陪同下趕緊到醫院掛急診，身體虛弱坐在輪椅上，讓人看了心疼。安歆澐在歌舞打鬥特技表演橋段中，不慎被特技舞者的後空翻踢到頭，當場昏倒在舞台上，經過幾秒鐘後，她才突然驚醒並用意志力完成高難度演出。舞鈴劇場導演暨藝術總監劉樂群在致詞時，忍不住情緒淚崩地說：「非常擔心與心疼安歆澐，在上半場演出中不慎受傷非常嚴重，沒想到她撐住站了起來，負重傷繼續完美演出。」堅強模樣讓全場觀眾心疼不已。謝幕後，舞鈴劇場製作人邊國華老師和經紀人閃亮亮立刻護送她趕往急診檢查，安歆澐當下一直頭暈、狂吐，頭骨及嘴骨撕裂疼痛，身體一度非常不舒服。她哭著說：「為了我的小孩我要勇敢撐下去，我不能被打倒。」到院後，醫生立刻替她安排CT電腦斷層掃描檢查，所幸檢驗報告出爐並無大礙。而安歆澐即使受重傷，仍不改幽默詢問醫生：「我的頭那麼硬，不小心踢到我的特技舞者腳應該沒事吧？」《VALO 二部曲-島嶼》舞台劇全台巡迴演出中，昨天下午在桃園展演中心正式登場，現場購票人潮爆滿，不分男女老幼相當熱鬧。這一幕幕家庭溫馨場景畫面也讓安歆澐有感而發說：「曾幾何時我也有過很羨慕，但回不去了⋯⋯」這次的舞台劇是一部療癒人心的作品，是一段找回自己重拾勇氣與勇敢的故事，訴說著「也許迷茫也許害怕但都不曾放棄，相信會戰勝黑暗，看見光明與希望」，劇中的故事彷彿正是安歆澐目前人生的真實寫照。