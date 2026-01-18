1月20日周二迎接節氣「大寒」，單就字面上就看得出來，「大寒」是一年中最冷的時候，中央氣象署也提醒，周二將有強烈大陸冷氣團襲台，扶原中醫診所醫師黃譯萱提醒，大寒時預防「心血管疾病和呼吸道疾病」最重要、不要過於操勞、適合早睡晚起，飲食上則要多採用「植物性食材取代肉類」的模式。
黃譯萱表示，「大寒」是農曆24節氣的最後登場的節氣，意味著冬季即將進入尾聲，此時天寒地凍，是一年中最冷的時候，雖然寒冷，但春天已經在悄悄萌生，起居要注意不要過於操勞，避免急躁發怒。
大寒天氣極冷 心血管疾病要注意
⚠️注意保暖護血管：黃譯萱說明，冬季是心血管疾病及呼吸道疾病好發的季節，突然降低的溫度讓高血壓、血管彈性較差的患者難以適應，當室內外溫度差異達7度以上，就容易誘發氣喘、過敏發作，因此要特別注意背部、頭頸部保暖，運動前也要記得先暖身。
⚠️大寒養生飲食：由冬轉春的過渡期，飲食也要由冬季的「收藏」，轉變為適當「生發」，此時進補的食物量應有所減少，多使用植物性食材取代肉類，例如香菇、山藥等，並添加一些促進升發、甘潤降火的食材，如生薑、香菜、白蘿蔔、蓮藕、橘子等。
⚠️睡前可用熱水泡腳：足部是許多經絡起點和終點，泡腳有改善循環的功能，對於手腳冰冷、久坐少動的人來說，在睡前用熱水泡腳也能幫助晚上睡得更好，泡腳時水的高度建議可到小腿，泡完後擦乾、穿上襪子，以免使寒氣侵入。
資料來源：扶原中醫診所
