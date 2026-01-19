1月20日上午9時46分迎來24節氣最後一個節氣「大寒」，象徵一年中最寒冷時刻。命理專家楊登嵙表示，大寒養生重點在於「去寒就溫、養腎藏氣」，尤其女性更要留意腎虛與體寒問題；此時寒邪易傷腎陽，應注意保暖、早睡晚起、避免過勞。生肖屬鼠、馬、羊、豬的人，容易出現神經緊張、失眠等狀況，建議多休息、避免危險活動，透過飲食、作息與情緒調整，平安度過大寒。
大寒吃什麼？寒冬養生首重「去寒就溫」
進入「大寒」節氣，養生重點在於養腎保暖，俗話說「男怕傷肝，女怕傷腎」，中醫認為腎為「命門」，是女性健康與氣色的重要根源。過去腎虛多見於更年期女性，如今卻有年輕化趨勢，不少年輕女性已出現腰痠背痛、畏寒乏力、食慾不振，甚至氣色暗沉、眼睛浮腫與掉髮等狀況。
中醫典籍《黃帝內經》指出，寒冬養生首重「去寒就溫」，因寒為陰邪，最易傷及腎陽，因此在數九寒冬時節，更應注重保暖、養腎固本，以維持身心健康。
「大寒」半個月4生肖注意！小心過勞、緊張、失眠
2026年「大寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、馬、羊、豬者，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，多些時間放鬆休息便問題不大。一些病痛在所難免，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，適量運動放鬆身心。出差或外出旅行必須注意安全第一，避免危險性運動，以免樂極生悲，應提高警惕。
🟡命理專家楊登嵙提供「大寒」開運養生與禁忌：
📍食的開運大法：
可以根據不同體質進行飲食調補，偏陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏陰虛者以滋陰食物為宜，可多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。
忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，吃吃黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。
冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。
📍衣的開運大法：
增添衣物防寒防風，俗話說「大寒大寒，防風禦寒」，外出時要穿外套，戴上口罩、帽子和圍巾。
防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。
「冬天戴棉帽、如同穿棉襖。」意思指人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。
📍住的開運大法：
室內溫度保持在15度至20度爲宜，不宜過高或過低；可減少去公共場所的次數。應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。
大寒養生要順應冬季「藏」的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起牀，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。
在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到周末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。冬季夜長日短，應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因爲工作原因，不得不天沒亮就起床，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上23點（子時）之前上床休息。
📍育的開運大法：
切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛煉應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，室外溫度低於攝氏12度時，最好暫停戶外鍛煉。
冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。
俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。
📍樂的開運大法：
不過度勞累，情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。
因此在大寒時節，應安心養性、怡神斂氣，尤其是長輩，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。
要注意保持心情舒暢、心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可乾」。
資料來源：命理專家楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
進入「大寒」節氣，養生重點在於養腎保暖，俗話說「男怕傷肝，女怕傷腎」，中醫認為腎為「命門」，是女性健康與氣色的重要根源。過去腎虛多見於更年期女性，如今卻有年輕化趨勢，不少年輕女性已出現腰痠背痛、畏寒乏力、食慾不振，甚至氣色暗沉、眼睛浮腫與掉髮等狀況。
中醫典籍《黃帝內經》指出，寒冬養生首重「去寒就溫」，因寒為陰邪，最易傷及腎陽，因此在數九寒冬時節，更應注重保暖、養腎固本，以維持身心健康。
「大寒」半個月4生肖注意！小心過勞、緊張、失眠
2026年「大寒」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、馬、羊、豬者，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，多些時間放鬆休息便問題不大。一些病痛在所難免，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，適量運動放鬆身心。出差或外出旅行必須注意安全第一，避免危險性運動，以免樂極生悲，應提高警惕。
📍食的開運大法：
可以根據不同體質進行飲食調補，偏陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物，偏陰虛者以滋陰食物為宜，可多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。
忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨，西瓜，生菜，綠豆等寒性之物，少吃海鮮和冷飲，吃吃黏硬之物，如奶油，油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。
冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎作用。
📍衣的開運大法：
增添衣物防寒防風，俗話說「大寒大寒，防風禦寒」，外出時要穿外套，戴上口罩、帽子和圍巾。
防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液的流暢。
「冬天戴棉帽、如同穿棉襖。」意思指人的頭部是平衡整個身體熱量的最主要部位，若頭部受寒，極易引起感冒。
📍住的開運大法：
室內溫度保持在15度至20度爲宜，不宜過高或過低；可減少去公共場所的次數。應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。
大寒養生要順應冬季「藏」的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時。早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時。老年人尤其要注意不宜過早起牀，晨練要推遲一些，最好待日出後再出門。
在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到周末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。冬季夜長日短，應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因爲工作原因，不得不天沒亮就起床，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上23點（子時）之前上床休息。
切忌運動過量，出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，受到損傷。鍛煉應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等。運動強度根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，室外溫度低於攝氏12度時，最好暫停戶外鍛煉。
冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動。冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因爲大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。
俗話說：「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。
📍樂的開運大法：
不過度勞累，情緒穩定，保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」。意思是說心神旺盛，氣機通暢，血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。
因此在大寒時節，應安心養性、怡神斂氣，尤其是長輩，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養還應注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生。
要注意保持心情舒暢、心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可乾」。
資料來源：命理專家楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。