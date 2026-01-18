我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團涉跨國詐欺洗錢案，調查局查扣其在和平大苑豪宅地下車庫的豪車資產，此輛為價值1.1億元、全球限量500輛的麥拉倫McLaren Senna。（圖／翻攝畫面）

▲太子集團涉跨國詐欺洗錢案，調查局查扣其在和平大苑豪宅地下車庫的豪車資產，此輛為價值破億的法拉利SP2。（圖／翻攝畫面）

台北地方檢察署偵辦太子集團涉嫌在台從事洗錢及網路博弈等不法行為，自2025年11月起陸續展開八波搜索行動，拘提、約談數十名被告，並查扣多項不法資產。其中，查扣的34輛豪華汽車備受外界關注，經評估後，將有32輛進行變價拍賣。由於此次拍賣的跑車數量龐大，要在台北市區找到能同時展示30多輛超跑的場地並不容易。警專集合場可容納約40至50輛遊覽車，並設有平面車庫，場地條件相當合適；警方除協助拍賣相關作業外，也規劃在現場進行防詐騙宣導。時間方面，原訂於本月26日舉行的法拍會，因部分車輛鑑價作業尚未完成而延期，外界關心法拍是否影響警專學生上課權益，校方表示，開學首週以基本教育與行政安排為主，尚未正式授課，屆時將妥善規劃動線與時程，確保不影響學生權益。對此，台北地檢署也回應指出，相關拍賣程序仍在進行中，待細節確認後，將適時對外說明。屆時，32輛名車將於中興樓後方集合場集中展示，敞篷車與古董車等較為嬌貴的車款，則安排於平面車庫陳列，消息曝光後，吸引不少二手車商與汽車收藏家關注。在即將拍賣的32輛名車中，不乏極為罕見的夢幻級超跑，包括市值高達1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、全球限量499輛的法拉利LaFerrari、限量375輛的麥拉倫P1，以及全球僅有20輛、全台僅2輛的麥拉倫Senna LM，還有全球限量499輛的法拉利Monza SP2，預料將掀起一波超級跑車收藏熱潮。